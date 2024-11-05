Gabriel Sara için geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

Avrupa'da çıktığı 3 maçta aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 5. sırada yer alıyor. Cimbom, Tottenham'ı da yenerek Avrupa'da yenilgisiz yoluna devam etmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham 'ı ağırlayacak olan Galatasaray 'da maçın hazırlıkları sürüyor.

TAFFAREL'İN SARA TALEBİ

Öte yandan Galatasaray'da Gabriel Sara ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Brezilya Milli Takımı ve Liverpool'un kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Sara için devreye girdi.