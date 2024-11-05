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Gabriel Sara için geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Sarı kırmızılıların yıldızı Gabriel Sara için bu mücadele ekstra önem taşıyor olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 15:36 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 15:36
Gabriel Sara için geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

Avrupa'da çıktığı 3 maçta aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 5. sırada yer alıyor. Cimbom, Tottenham'ı da yenerek Avrupa'da yenilgisiz yoluna devam etmek istiyor.

Gabriel Sara için geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

TAFFAREL'İN SARA TALEBİ

Öte yandan Galatasaray'da Gabriel Sara ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Brezilya Milli Takımı ve Liverpool'un kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Sara için devreye girdi.

Gabriel Sara için geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

Bir dönem Galatasaray'da oynamış efsane kaleci, Brezilya Milli Takımı'nın gözlemcilerine Sara'yı izleme konusunda uyarıda bulundu.

Brezilya scoutlarının da Tottenham maçında Sara'yı göz hapsine alacağı bildirildi.

Gabriel Sara için geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler
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