Gabriel Sara için geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.
Avrupa'da çıktığı 3 maçta aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 5. sırada yer alıyor. Cimbom, Tottenham'ı da yenerek Avrupa'da yenilgisiz yoluna devam etmek istiyor.
TAFFAREL'İN SARA TALEBİ
Öte yandan Galatasaray'da Gabriel Sara ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Brezilya Milli Takımı ve Liverpool'un kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Sara için devreye girdi.
Bir dönem Galatasaray'da oynamış efsane kaleci, Brezilya Milli Takımı'nın gözlemcilerine Sara'yı izleme konusunda uyarıda bulundu.
Brezilya scoutlarının da Tottenham maçında Sara'yı göz hapsine alacağı bildirildi.