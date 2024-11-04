Dursun Özbek'ten 2 yıldıza net mesaj! "Hiçbir yere gitmeyin"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2 futbolcuyla ilgili transfer dedikodularının çıkmasından rahatsız. Özbek'in Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2 futbolcuyla ilgili transfer dedikodularının çıkmasından rahatsız. Özbek'in Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
"HİÇ BİR YERE GİTMEYİN"
Bu görüşmede Özbek'in 2 futbolcuya, "Devre arasında bir başka kulübe gitmeyin. Şampiyonluğu birlikte kutlayıp 5. yıldızı takalım. Transferi sonra konuşalım" dediği öne sürüldü.
TOPLAMDA 9 GOL 6 ASİST
Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Victor Osimhen ise Galatasaray kariyerinde 7 maçta 4 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.