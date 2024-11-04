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Dursun Özbek'ten 2 yıldıza net mesaj! "Hiçbir yere gitmeyin"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, takımın iki yıldızı ile özel görüşme gerçekleştirdi. Özbek, yıldız isimlere "Ara transfer döneminde hiçbir yere gitmeyin." dedi. İşte o isimler ve yapılan görüşme...

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 16:03 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 16:03
Dursun Özbek’ten 2 yıldıza net mesaj! Hiçbir yere gitmeyin

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2 futbolcuyla ilgili transfer dedikodularının çıkmasından rahatsız. Özbek'in Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Davinson Sanchez. (AA)Davinson Sanchez. (AA)

"HİÇ BİR YERE GİTMEYİN"

Bu görüşmede Özbek'in 2 futbolcuya, "Devre arasında bir başka kulübe gitmeyin. Şampiyonluğu birlikte kutlayıp 5. yıldızı takalım. Transferi sonra konuşalım" dediği öne sürüldü.

Victor Osimhen. (AA)Victor Osimhen. (AA)
TOPLAMDA 9 GOL 6 ASİST

Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Victor Osimhen ise Galatasaray kariyerinde 7 maçta 4 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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