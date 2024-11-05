Galatasaray’dan tarihi Victor Osimhen hamlesi! O rakam gözden çıktı

NAPOLI BONSERVİSİYLE GÖNDERECEK



Galatasaray'a kiralamadan önce Victor Osimhen'in serbest kalma bedelini 130 milyon Euro'dan ocak ayı için 90 milyon Euro'ya, yaz dönemi için de 75 milyon Euro'ya çeken Napoli, oyuncuyu bonservisiyle göndermenin planlarını yapıyor.

GALATASARAY FORMÜL ARIYOR



Galatasaray da hem performansı hem karakteri hem de vaat ettikleriyle çok kısa sürede tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Osimhen'in bonservisini alabilmek üzere formül arayışlarına girdi.



TARİHİ BÜTÇE



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tüm yönetim kurulu kadrosunu görevlendirerek camianın tüm dinamiklerinin harekete geçirilmesini ve tüm sponsorlarla birlikte tarihi bir bütçe oluşturulmasını istedi.



EN AZ 50 MİLYON EURO



75 milyon Euro gibi bir bedelin karşılanması imkansıza yakın görünse de Galatasaray Yönetimi'nin ana planı en azından uzun vadelerle ve çeşitli bonuslarla 50 milyon Euro seviyesine ulaşabilecek bir teklif paketi hazırlamak.

