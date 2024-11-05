Galatasaray’dan tarihi Victor Osimhen hamlesi! O rakam gözden çıktı

Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Victor Osimhen'i sürpriz bir şekilde kiralayarak tüm dünyada ses getiren Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kadrosunda tutmayı hedefliyor.
Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Victor Osimhen'i sürpriz bir şekilde kiralayarak tüm dünyada ses getiren Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kadrosunda tutmayı hedefliyor.
GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ
Ocak ayında Chelsea'nin çıkış bedelini ödeyerek kadrosuna katmayı planladığı ancak Finansal Fair Play sıkıntısı nedeniyle kesin bir hamle yapamadığı 25 yaşındaki santrfor için Galatasaray cephesi harekete geçti.
NAPOLI OLUMSUZ YAKLAŞTI
Napoli ile birkaç görüşme yapan sarı-kırmızılılar Osimhen'i en azından 1 sezon daha kiralık olarak kadroda tutmayı garantilemek istiyordu. Ancak İtalyan kulübünün bu teklife olumsuz yaklaştığı ortaya çıktı.
NAPOLI BONSERVİSİYLE GÖNDERECEK
Galatasaray'a kiralamadan önce Victor Osimhen'in serbest kalma bedelini 130 milyon Euro'dan ocak ayı için 90 milyon Euro'ya, yaz dönemi için de 75 milyon Euro'ya çeken Napoli, oyuncuyu bonservisiyle göndermenin planlarını yapıyor.
GALATASARAY FORMÜL ARIYOR
Galatasaray da hem performansı hem karakteri hem de vaat ettikleriyle çok kısa sürede tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Osimhen'in bonservisini alabilmek üzere formül arayışlarına girdi.
TARİHİ BÜTÇE
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tüm yönetim kurulu kadrosunu görevlendirerek camianın tüm dinamiklerinin harekete geçirilmesini ve tüm sponsorlarla birlikte tarihi bir bütçe oluşturulmasını istedi.
EN AZ 50 MİLYON EURO
75 milyon Euro gibi bir bedelin karşılanması imkansıza yakın görünse de Galatasaray Yönetimi'nin ana planı en azından uzun vadelerle ve çeşitli bonuslarla 50 milyon Euro seviyesine ulaşabilecek bir teklif paketi hazırlamak.
OSIMHEN'İN DÜŞÜNCESİ
Osimhen'in de "Kulüpler anlaşırsa ben imzaya hazırım" demesi üzerine bu tarihi teklif paketiyle Napoli'nin ikna edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak.
ICARDI İLE UYUMU
Mauro Icardi ve Osimhen'in uyumundan çok memnun olan Özbek, bu ikiliyle Avrupa kupası kazanabileceklerini ve bu şekilde tarihe geçeceklerini düşünüyor. Fanatik'in haberine göre bu nedenle Nijeryalı yıldızın ara transferde Galatasaray'dan ayrılması fikrine kesinlikle karşı çıkıyor.
GÖRÜŞMELER YAPILIYOR
Bu süreç ve planla ilgili olarak hem genç golcüyle hem de menajeriyle sık sık görüşmeler gerçekleştiriliyor. başkan Dursun Özbek, Osimhen konusu hakkında kulüp üyeleriyle de bir araya gelmeyi ve fikir alışverişinde bulunmayı planlıyor.