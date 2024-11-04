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Spor yazarlarından Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yorumu! "Kına yaksınlar"

Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç nefesleri kesti. Sarı lacivertliler 90+12. dakikada attığı golle sahadan galip ayrıldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR Atilla Karaoğlan'ın kararları maça damga vurdu. Spor yazarları derbiyi değerlendirirken çok sert yorumlar yaptılar. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:20
Spor yazarlarından Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yorumu! Kına yaksınlar

HEYECAN FIRTINASI - İLKER YAĞCIOĞLU

Dün gece Trabzon'da tam anlamıyla bir heyecan fırtınası izledik. Trabzonspor maça beklenildiği gibi baskılı başladı. Fenerbahçe geriden oyun kurarken baskıyla toplar kazandılar ve kaptıkları toplarla da ilk 15 dakikada çok etkili gelen bir Trabzon izledik. Sonrasında Mourinho'nun kenardan gelen uyarısıyla Fenerbahçe uzun toplarla oynamaya başladı ve Trabzon orta sahasını çabuk geçip Trabzon baskısını kırdı. Bu anlarda da oyunu lehine çevirdi.

Spor yazarlarından Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yorumu! Kına yaksınlar

Son derece güzel bir kontratakla da aradığı golü buldu. 2. yarının başında Trabzonspor'un baskısıyla karşılaşan Fenerbahçe 2 penaltıyla yenik duruma düştü. İlk penaltı, penaltı değildi.
Sonrasında yine beraberliği yakalayan Fenerbahçe'nin bu sefer maçı kazanmaya yakın olan taraf olduğunu gördük.
Kalan dakikalarda Fenerbahçeli oyuncuların çabası meyvesini verdi ve son dakikalarda gelen golle Fenerbahçe çok önemli bir deplasman galibiyetine imza atmış oldu. Aslında bu maçta oyundan çok hakem ön plana çıktı. Özellikle VAR hakemi çağırdığı ve çağırmadığı pozisyonlarla Fenerbahçe'nin tepkisini çekti. Bu maç daha çok konuşulur.

Spor yazarlarından Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yorumu! Kına yaksınlar

SEÇİM SİZİN - ULAŞ ÖZDEMİR

Maçı yazmayacağım çünkü sahada futbolu öldüren bir hakem vardı! Bu yüzden bu yazıyı okuyan herkese sesleniyorum: Artık yumuşak sözcükler ve dolaylı anlatımları geride bırakıyoruz.
Gerçeklerle tüm keskinliğiyle yüzleşmenin vakti geldi. Bu düzende, kayıtsız kalanların ve gözlerini gerçeklere kapatanların yeri yok.

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