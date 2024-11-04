Spor yazarlarından Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yorumu! "Kına yaksınlar"

HEYECAN FIRTINASI - İLKER YAĞCIOĞLU Dün gece Trabzon'da tam anlamıyla bir heyecan fırtınası izledik. Trabzonspor maça beklenildiği gibi baskılı başladı. Fenerbahçe geriden oyun kurarken baskıyla toplar kazandılar ve kaptıkları toplarla da ilk 15 dakikada çok etkili gelen bir Trabzon izledik. Sonrasında Mourinho'nun kenardan gelen uyarısıyla Fenerbahçe uzun toplarla oynamaya başladı ve Trabzon orta sahasını çabuk geçip Trabzon baskısını kırdı. Bu anlarda da oyunu lehine çevirdi.





Son derece güzel bir kontratakla da aradığı golü buldu. 2. yarının başında Trabzonspor'un baskısıyla karşılaşan Fenerbahçe 2 penaltıyla yenik duruma düştü. İlk penaltı, penaltı değildi.

Sonrasında yine beraberliği yakalayan Fenerbahçe'nin bu sefer maçı kazanmaya yakın olan taraf olduğunu gördük.

Kalan dakikalarda Fenerbahçeli oyuncuların çabası meyvesini verdi ve son dakikalarda gelen golle Fenerbahçe çok önemli bir deplasman galibiyetine imza atmış oldu. Aslında bu maçta oyundan çok hakem ön plana çıktı. Özellikle VAR hakemi çağırdığı ve çağırmadığı pozisyonlarla Fenerbahçe'nin tepkisini çekti. Bu maç daha çok konuşulur.