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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nefesleri kesen 3. tur maçlarının ardından 4. tur eşleşmeleri de belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları 3-4-5 Aralık'ta oynanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 14:38 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 14:42
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

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Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nefesleri kesen 3. tur maçlarının ardından 4. tur heyecanı yaşanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI VE ATILAN GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları 3-4-5 Aralık'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi. (Takvim.com.tr)Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi. (Takvim.com.tr)

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde;

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

Çaykur Rizespor - Silivrispor

Gaziantep FK - Batman Petrolspor

Ankara Demirspor - Kastamonuspor

Yeni Mersin İY - Kırklarelispor

Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

Karşıyaka - MKE Ankaragücü

Samsunspor - 52 Orduspor

Amed - Adana 01 FK

Alanyaspor - Fethiyespor

Çorluspor - Manisaspor

İstanbulspor - Alanya 1221 FK

Hatayspor - Osmaniyespor

Antalyaspor - Küçükçekmece Sinop

Konyaspor - Kepezspor

Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

Iğdır FK - Muşspor

Menemen FK - Elazığspor

Fatih Karagümrük - Sarıyer

İskenderun - Tire

Erzurumspor - Ayvalıkgücü

Karaman FK - Esenler Erokspor

Ümraniyespor - Isparta 32

1461 Trabzon - Kırıkkale FK

Gençlerbirliği - Kütahyaspor

Anadolu Üniversitesi - Bucaspor

24 Erzincanspor - Karaköprü

Bursaspor - Vanspor

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