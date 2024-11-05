Avrupa devleri Yunus’un peşinde! 4 takım istiyor

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Bu sezon üst üste 3'üncü şampiyonluğunu yaşamak isteyen Galatasaray bu hedefine doğru dolu dizgin yürüyüşünü sürdürüyor. Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 5, Beşiktaş'a 8 puan fark atmayı başaran Galatasaray'da transfer çalışmaları için kollar şimdiden sıvandı. Özellikle sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda, hiç beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

Yunus Akgün. (AA)



Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası Galatasaray'da formayı sırtına geçiren ve tekrar bırakmayan Yunus Akgün, başarılı performansıyla şu ana kadar herkes tarafından tam not almayı başardı.