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Avrupa devleri Yunus'un peşinde! 4 takım istiyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Milli yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası aldığı formayı bir daha bırakmadı. Yunus için Avrupa'dan 4 kulübün teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:51
Avrupa devleri Yunus’un peşinde! 4 takım istiyor

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Bu sezon üst üste 3'üncü şampiyonluğunu yaşamak isteyen Galatasaray bu hedefine doğru dolu dizgin yürüyüşünü sürdürüyor.

Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 5, Beşiktaş'a 8 puan fark atmayı başaran Galatasaray'da transfer çalışmaları için kollar şimdiden sıvandı. Özellikle sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda, hiç beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

Yunus Akgün. (AA)Yunus Akgün. (AA)

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası Galatasaray'da formayı sırtına geçiren ve tekrar bırakmayan Yunus Akgün, başarılı performansıyla şu ana kadar herkes tarafından tam not almayı başardı.

Avrupa devleri Yunus'un peşinde. (AA)Avrupa devleri Yunus'un peşinde. (AA)

ALMANLAR DEVREDE

Başarılı oyununu istatistiklerine de yansıtan milli yıldıza talip çıktı. Alman basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ve Freiburg, Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği mücadeleye gözlemcilerini göndererek Yunus Akgün'ü izletti.

Yunus Akgün performansıyla dikkat çekiyor. (AA)Yunus Akgün performansıyla dikkat çekiyor. (AA)

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Yunus Akgün için çıkan haberin detaylarında, 24 yaşındaki oyuncuyu gündemine alan 2 dev kulüp daha olduğu belirtildi. Bu kulüplerin, Hollanda devi Ajax ve Portekiz devi Benfica'nın olduğu iddia edildi.

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