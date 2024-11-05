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Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına sert yanıt

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray maçı öncesi yaptığı "Fenerbahçe medyası eştiği kuyuya düşünce mat oldu." açıklamasına sert bir tepki gösterdi. Kulüp, Yıldırım'a yönelik yanıtında, "bir maçtan sonra daha 'beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur' gibi yorumlara mahal vermemek adına gerekli önlemleri almasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:14 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:34
Fenerbahçe’den Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın açıklamalarına sert yanıt

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Fenerbahçe Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara sert bir tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz. Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin "gündem değiştirerek gündeme gelme çabası" olarak görüyoruz. Yüksel Yıldırım'a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini, Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, Bir maçtan sonra daha "beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur" mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz." mesajını verdi.

MAÇA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçına galibiyet hedefiyle çıkacaklarını belirterek, Fenerbahçe camiasına yönelik tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Pazar günü de Ali Sami Yen'de sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MEDYASI EŞTİĞİ KUYUYA DÜŞÜNCE MAT OLDU

Başkan Yıldırım, daha sonra Fenerbahçe medyasını hedef alarak, "Galatasaray medyası Fenerbahçe medyasından daha akıllı hareket ediyor... Bana mikrofon uzatan yok. Artık mobesa kameralarına konuşmayı bıraktım. Fenerbahçe medyası eştiği kuyuya düşünce mat oldu. Şimdide bana gaz veriyor. Oyun içinde oyun var ama artık Samsunspor taraftarı ve oyuncular takımına sahip çıkıyor. Böylece benim başkanlık işim kolaylaştı..." şeklinde konuştu.

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