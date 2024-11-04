TFF’den Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş karar!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası derbiye sahne oldu. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

2-2'lik eşitlikle devam edilen maçın son anları ise büyük bir heyecana sahne oldu. Normal sürenin bitiminin ardından geçilen 12 dakikalık uzatma bölümünün son anlarında Sofyan Amrabat Fenerbahçe adına sahneye çıktı ve sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Süper Lig'de 23 puana yükselerek zirveyi takibi sürdürdü. Trabzonspor ise 12 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.