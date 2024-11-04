TFF’den Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş karar!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası derbiye sahne oldu. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
2-2'lik eşitlikle devam edilen maçın son anları ise büyük bir heyecana sahne oldu. Normal sürenin bitiminin ardından geçilen 12 dakikalık uzatma bölümünün son anlarında Sofyan Amrabat Fenerbahçe adına sahneye çıktı ve sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Süper Lig'de 23 puana yükselerek zirveyi takibi sürdürdü. Trabzonspor ise 12 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı gergin geçti. (AA)
HAKEMLER MAÇA DAMGA VURDU
Dev maçın ardından hem Trabzonspor hem Fenerbahçe yönetimleri, maçın hakemlerinden şikayetçiydi. Orta hakem Oğuzhan Çakır ve VAR Atilla Karaoğlan, verdiği vermediği kararlarla adeta saç baş yoldurttu.
Genç hakem Oğuzhan Çakır, derbiyi idare etmekte zorlandı. (AA)
RİVA'DA TOPLANTI KARARI
Derbi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi de flaş bir karar aldı.
Sabah'ın haberine göre, TFF yönetimi derbi sonrasında toplantı kararı aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başında olacağı toplantı Riva'da düzenlenecek.