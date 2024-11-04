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Milli tenisçi Zeynep Sönmez WTA şampiyonu!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olarak kariyerinde ilke imza attı. Sönmez, "Bu benim rüyamdı" dediği şampiyonluğun ardından 36 basamak yükselerek 91 numaraya yerleşti.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:57 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:57
Milli tenisçi Zeynep Sönmez WTA şampiyonu!

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Meksika'da düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Zeynep Sönmez finalde Ann Li'yle karşılaştı.

Sönmez finalde Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sönmez, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etti.

Zeynep Sönmez. (X)Zeynep Sönmez. (X)

KARİYER REKORU

Sönmez, 36 basamak yükselerek dünya klasmanında 91 numaraya yerleşti ve kariyer rekoru kırdı.

"BU BENİM RÜYAMDI"

22 yaşındaki tenisçi, "15 yıldır bu an için mücadele ediyorum. Bu, benim en büyük rüyamdı. Beni destekleyenlere, özellikle aileme ve bu saatte maçımı Türkiye'de seyreden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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