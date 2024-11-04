Milli tenisçi Zeynep Sönmez WTA şampiyonu!

Meksika'da düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Zeynep Sönmez finalde Ann Li'yle karşılaştı.
Sönmez finalde Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Sönmez, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etti.
Zeynep Sönmez. (X)
KARİYER REKORU
Sönmez, 36 basamak yükselerek dünya klasmanında 91 numaraya yerleşti ve kariyer rekoru kırdı.
"BU BENİM RÜYAMDI"
22 yaşındaki tenisçi, "15 yıldır bu an için mücadele ediyorum. Bu, benim en büyük rüyamdı. Beni destekleyenlere, özellikle aileme ve bu saatte maçımı Türkiye'de seyreden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.