Milli tenisçi Zeynep Sönmez WTA şampiyonu!

Zeynep Sönmez. (X)



KARİYER REKORU



Sönmez, 36 basamak yükselerek dünya klasmanında 91 numaraya yerleşti ve kariyer rekoru kırdı.

"BU BENİM RÜYAMDI"



22 yaşındaki tenisçi, "15 yıldır bu an için mücadele ediyorum. Bu, benim en büyük rüyamdı. Beni destekleyenlere, özellikle aileme ve bu saatte maçımı Türkiye'de seyreden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.