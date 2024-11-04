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Cenk Tosun'dan esprili Mourinho paylaşımı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında gelen galibiyet golünü sahada kayarak kutlamak istemişti. Cenk Tosun'dan bu doğrultuda Jose Mourinho için esprili bir paylaşım geldi.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 15:37 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 15:47
Cenk Tosun’dan esprili Mourinho paylaşımı!

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada galibiyet golünü 90+12. dakikada bulan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho büyük bir sevinç yaşadı.

Cenk Tosun'un paylaşımı. (INSTAGRAM)Cenk Tosun'un paylaşımı. (INSTAGRAM)

Portekizli hoca gol sevinci sırasında ufak bir kaza atlattı. Çimde kaymak isterken takla atan Jose Mourinho için Cenk Tosun'dan esprili bir paylaşım geldi.

Tosun Mourinho'nun o anlara ait fotoğrafını paylaşarak, "Mister burada sahalar Premier Lig'deki gibi değil aman dikkat" ifadelerini kullandı.

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