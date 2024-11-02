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Fenerbahçe'nin jokeri Lincoln Henrique dönüyor!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Lincoln Henrique, 2 sezon önce Brezilya ekiplerinden Bragantino'ya kiralanmıştı. Sambacı yıldızın ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye döneceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 16:49 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 16:49
Fenerbahçe’nin jokeri Lincoln Henrique dönüyor!

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Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla Bragantino'ya kiralamıştı.

Brezilya temsilcisinin Lincoln Henrique ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü. Bragantino, Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Lincoln Henrique. (AA)Lincoln Henrique. (AA)

Kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek Lincoln Henrique böylece ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönecek.

25 yaşındaki Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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