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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho'nun

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon performansıyla zaman zaman eleştirilen yıldız isme sürpriz bir teklif geldi. Kanarya'da bu transfer için son kararı Jose Mourinho verecek.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 14:54 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 14:54
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun

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Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Mert Müldür ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Avusturya medyasındaki haberlere göre Salzburg, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

ÖZEL | Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun

7 MİLYON EURO

Salzburg'un devre arası transfer döneminde 7 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

ÖZEL | Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

2023 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

ÖZEL | Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun

15 MAÇTA GÖREV ALDI

Mert Müldür bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev aldı. 25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda gol atamazken 1 asiste imza attı.

ÖZEL | Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun

YÖNETİM SOĞUK BAKIYOR

Fenerbahçe yönetimi, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Mert Müldür'ün satışını şimdilik düşünmüyor. Ancak devre arası bek takviyesi gelirse teklif masaya yatırılacak.

ÖZEL | Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun

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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun
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