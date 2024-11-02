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ÖZEL | Mourinho'dan dev transfer isteği! Bizzat isim verdi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor maçına hazırlanan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile sportif direktör Mario Branco toplantı gerçekleştirdi. Portekizli teknik adam vatandaşına bizzat isim vererek transfer edilmesini istedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 10:44
ÖZEL | Mourinho’dan dev transfer isteği! Bizzat isim verdi

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Bir yandan Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için mücadele eden Fenerbahçe, diğer yandan da transfer çalışmalarına başladı.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak olan mücadeleyi Hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Jose Mourinho. (AA)Jose Mourinho. (AA)
MOURINHO-BRANCO ZİRVESİ

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de araştırmalara başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Sportif Direktör Mario Branco ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Zalewski. (AFP)Zalewski. (AFP)

"ONU İSTİYORUM"

Portekizli teknik adamın Roma'dan eski öğrencisi Nicolo Zalewski'nin transfer edilmesini istediği ortaya çıktı. Mourinho'nun Branco'ya; "Zalewski'yi çok iyi tanıyorum. İyi bir oyuncu ve transfer edersek önemli bir iş başarmış oluruz. Onu farklı pozisyonlarda oynatmayı planlıyorum. Onu takımıma istiyorum" dediği iddia edildi.

Bastoni, Hakan Çalhanoğlu ve Zalewski. (AFP)Bastoni, Hakan Çalhanoğlu ve Zalewski. (AFP)

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılışı sonrası kanatta görev alabilecek bir oyuncu arayışı içine giren Galatasaray, Nicolo Zalewski'yi transfer etmek istemişti. Roma ile anlaşmaya varan sarı - kırmızılılar, Zalewski'yi ikna edememişti.

Galatasaray'ın dışında Beşiktaş da Zalewski'ye talip olmuştu. Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giden Asbaşkan Hüseyin Yücel, Polonyalı yıldızla ilgili gelen soruya, "Bakıyoruz, bununla ilgili açıklama yapamam. Eğer Beşiktaş bir futbolcuyla ilgilenirse onu alır" demişti.

Zalewski ve Felipe Anderson. (AFP)Zalewski ve Felipe Anderson. (AFP)
MOURINHO MANEVİ BABASI

Bu görüşme sonrasında Branco'nun devre arasında Roma'nın kapısını çalması bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 8 maçta forma giyerken gol ve asist üretemedi.

2011 yılında babasını kaybeden Polonyalı yıldız futbolcu Zalewski'ye 2022 yılında Jose Mourinho sahip çıkmış ve onu Roma'da A Takım'a çıkarmıştı. Genç yıldız da F.Bahçe'nin hocası Mourinho ile yeniden çalışmak istiyor.

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