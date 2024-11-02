ÖZEL | Mourinho’dan dev transfer isteği! Bizzat isim verdi

Bastoni, Hakan Çalhanoğlu ve Zalewski. (AFP)



GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılışı sonrası kanatta görev alabilecek bir oyuncu arayışı içine giren Galatasaray, Nicolo Zalewski'yi transfer etmek istemişti. Roma ile anlaşmaya varan sarı - kırmızılılar, Zalewski'yi ikna edememişti.



Galatasaray'ın dışında Beşiktaş da Zalewski'ye talip olmuştu. Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giden Asbaşkan Hüseyin Yücel, Polonyalı yıldızla ilgili gelen soruya, "Bakıyoruz, bununla ilgili açıklama yapamam. Eğer Beşiktaş bir futbolcuyla ilgilenirse onu alır" demişti.