9 gollü maçta Can Uzun’dan siftah! Frankfurt Bochum 7-2 MAÇ SONUCU

Bu sezon Beşiktaş'ın da rakibi olan ve temsilcimizi 3-1 yenen Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 9'uncu haftasında Bochum'u konuk etti. Frankfurt temsilcisi sahadan 7-2'lik gibi farklı bir skorla 3 puanı kapmayı başardı.

Gollerden biri de Can Uzun'dan geldi. Milli futbolcu ilk kez fileleri havalandırarak sevinç yaşadı.