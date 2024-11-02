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9 gollü maçta Can Uzun'dan siftah! Frankfurt Bochum 7-2 MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 9'uncu haftasında Bochum'u konuk eden Eintracht Frankfurt, sahadan 7-2 gibi tarihi bir skorla galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerinden birini milli futbolcumuz Can Uzun kaydederken genç oyuncu ilk kez fileleri sarsmış oldu.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 19:33 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 19:33
9 gollü maçta Can Uzun’dan siftah! Frankfurt Bochum 7-2 MAÇ SONUCU

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Bu sezon Beşiktaş'ın da rakibi olan ve temsilcimizi 3-1 yenen Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 9'uncu haftasında Bochum'u konuk etti. Frankfurt temsilcisi sahadan 7-2'lik gibi farklı bir skorla 3 puanı kapmayı başardı.

Gollerden biri de Can Uzun'dan geldi. Milli futbolcu ilk kez fileleri havalandırarak sevinç yaşadı.

Eitracht Fankfurt 7-2 gibi tarihi bir skorla Bochum'u yendi (REUTERS)Eitracht Fankfurt 7-2 gibi tarihi bir skorla Bochum'u yendi (REUTERS)

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 69'uncu dakikalarda Ekitike, 18'inci dakikada Marmoush, 20'inci dakikada Knauff, 32'inci dakikada Brown, 61'inci dakikada Dahout ve 66'da Can Uzun kaydetti.

Bochum'un De With ve Hofmann ile bulduğu iki sayı yeterli olmadı.

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