9 gollü maçta Can Uzun’dan siftah! Frankfurt Bochum 7-2 MAÇ SONUCU

Bu sezon Beşiktaş'ın da rakibi olan ve temsilcimizi 3-1 yenen Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 9'uncu haftasında Bochum'u konuk etti. Frankfurt temsilcisi sahadan 7-2'lik gibi farklı bir skorla 3 puanı kapmayı başardı.
Gollerden biri de Can Uzun'dan geldi. Milli futbolcu ilk kez fileleri havalandırarak sevinç yaşadı.
Eitracht Fankfurt 7-2 gibi tarihi bir skorla Bochum'u yendi (REUTERS)
Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 69'uncu dakikalarda Ekitike, 18'inci dakikada Marmoush, 20'inci dakikada Knauff, 32'inci dakikada Brown, 61'inci dakikada Dahout ve 66'da Can Uzun kaydetti.
Bochum'un De With ve Hofmann ile bulduğu iki sayı yeterli olmadı.