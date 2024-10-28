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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den zehir zemberek sözler: Kaşarlaşmış hakem yerine genç atayın

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok sert ifadeler kullanan Yücel, "TFF'den, madem yabancı hakem getiremiyoruz lütfen bundan sonra bizim maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakemleri atamasınlar. En azından gençleri bizim maçlarımıza atasınlar" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 01:06 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 01:27
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel’den zehir zemberek sözler: Kaşarlaşmış hakem yerine genç atayın

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Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

"GALATASARAY TFF VE MHK'NIN SALINCAĞINDAN İNMEMEKTEDİR"

Galatasaray'ın maç sonu paylaşımlarına değinen Hüseyin Yücel, "Rakibimiz yine bu akşam ebediyle sevinememiştir. Özellikle sosyal medyada. Geçen sene salıncak paylaşımında bulunan rakibimiz yine başka bir gaflete imza attı. Bu paylaşımları yapan rakibimiz geçtiğimiz sezondan beri TFF ve MHK'nin salıncağından inmemektedir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den zehir zemberek sözler

Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti (AA)Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti (AA)

"CİĞERİMİZE DOKUNUYOR"

Sahada hak eden tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Hüseyin Yücel, "Sahada oynayan takım Beşiktaş'tı, mücadele eden takım Beşiktaş'tı, hak eden takım Beşiktaş'tı. 2 duran toptan gol yedik. Maçı böyle kaybettik. Sezonu sonu ipi göğüsleyeceğiz. Yeter ki biz böyle oynayalım. Bunu başarabilmemiz için, biz sevinmek için sevmedik. Şampiyon olamasak dahi ağlamayız. Bir art niyet yok, genç hakem arkadaşlar hata yaptı, bu yüzden şampiyonluğumuz elimizden gitti. Göz göre göre bunların yapılması ciğerimize dokunuyor." diye konuştu.

Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti (AA)Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti (AA)
"KAŞARLAŞMIŞ HAKEM YERİNE GENÇ ATAYIN"

Maçlarına genç hakemlerin atanmasını istediklerini söyleyen Hüseyin Yücel, "Sayın başkana, MHK'ye ya da artık kim dinliyorsa TFF'den, madem yabancı hakem getiremiyoruz lütfen bundan sonra bizim maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakemleri atamasınlar. En azından gençleri bizim maçlarımıza atasınlar. Hata yaparsalar canları sağ olsun deriz. Bu tip hakemlerin beyninde bin tane tilki cirit atıyor. Madem yabancı hakem atayamıyoruz, bizim maçlara genç hakem atasınlar." dedi.

Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti (AA)Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti (AA)

"9 KİŞİ KALMASI GEREKİRKEN MAÇI 11 KİŞİ TAMAMLADI"

Galatasaray'ın karşılaşmayı 11 kişi tamamlamasının şaşırtıcı olduğunu belirten Yücel, "Daha kuvvetli ne yapalım? Federasyonu mu basalım? Yapı konusuna girmeyeceğim. Konuşanlar belli. Her maçtan sonra konuşmuyoruz. Ben maç öncesinde şöyle söylemiştim, hakemin yönetimine güvenmek istiyoruz demiştim. Sonuca etki etmeyecek bir yönetim bekliyoruz demiştim. Bu kadar bariz, rakibimiz karşı takım 9 kişi kalması gerekirken maçı 11 kişi tamamladı. Göz göre göre VAR'a rağmen kabul edilebilir bir şey değil." şeklinde konuştu.

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