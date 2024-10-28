Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel’den zehir zemberek sözler: Kaşarlaşmış hakem yerine genç atayın

Galatasaray 'ın maç sonu paylaşımlarına değinen Hüseyin Yücel , "Rakibimiz yine bu akşam ebediyle sevinememiştir. Özellikle sosyal medyada. Geçen sene salıncak paylaşımında bulunan rakibimiz yine başka bir gaflete imza attı. Bu paylaşımları yapan rakibimiz geçtiğimiz sezondan beri TFF ve MHK'nin salıncağından inmemektedir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti (AA)



"CİĞERİMİZE DOKUNUYOR"

Sahada hak eden tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Hüseyin Yücel, "Sahada oynayan takım Beşiktaş'tı, mücadele eden takım Beşiktaş'tı, hak eden takım Beşiktaş'tı. 2 duran toptan gol yedik. Maçı böyle kaybettik. Sezonu sonu ipi göğüsleyeceğiz. Yeter ki biz böyle oynayalım. Bunu başarabilmemiz için, biz sevinmek için sevmedik. Şampiyon olamasak dahi ağlamayız. Bir art niyet yok, genç hakem arkadaşlar hata yaptı, bu yüzden şampiyonluğumuz elimizden gitti. Göz göre göre bunların yapılması ciğerimize dokunuyor." diye konuştu.