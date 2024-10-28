ÖZEL | Victor Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Derbi sonrası açıkladı

Dev derbide Cimbom'un ikinci golünü atan isim, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen oldu. Yıldız oyuncu, karşılaşma sonrasında geleceğiyle ilgili olarak Takvim'e açıklamada bulundu.

Rams Park'ta Beşiktaş'ı konuk eden ve rakibini 2-1 yenerek puanını 28'e çıkaran Galatasaray , zirvede tek kalmayı başardı.

Osimhen Beşiktaş maçında da ağları sarstı (AA)

"SÖZLEŞMEM SEZON SONU BİTİYOR"

Editörümüz Görkem Ağgündüz, Osimhen'e; "Sezonun ikinci yarısında da burada mısın?" sorusunu sordu. 25 yaşındaki forvet ise "Evet, sözleşmem sezon sonunda bitiyor" yanıtı verdi.

Deneyimli golcünün adı özellikle Avrupa'nın dev takımları ile anılıyor ve hakkında çok sayıda spekülasyon manşetlere taşınıyordu.