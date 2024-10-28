SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray tribünlerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu randevuda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak triünlere pankartlar asıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 20:20 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 20:20
Galatasaray tribünlerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park'ta kozlarını paylaştı. Süper Lig'in 10'uncu haftasını kapatan derbide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Rams Park tribünlerine birçok pankart asarak bayramı kutladı.

İşte o pankartlar...

Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray

Cumhuriyet'in 100'ü GalatasarayCumhuriyet'in 100'ü Galatasaray

Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet

Milyonlarca şehidin adıdır CumhuriyetMilyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktırTürkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecek
Galatasaray - Beşiktaş canlı takip
Novakid
TAKVİM yazdı ’Devlet’ tokadı indirdi! Bahçeli DEM’in skandal bildirisi sonrası uyardı: Daha sert, seri ve şiddetli yöntemler devreye girer
Mehmetçik vurdukça kudurdular! YPG’li militanlar Almanya’da İsrail bayrağı açtı | Netanyahu - Kandil flörtü ve ’teröristan’ hezeyanı
Yenidoğan Çetesi 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak! Bomba SGK iddiası: Bağlantıları olabilir
Boca’dan Medina için son şart! Fenerbahçe’ye imza an meselesi
Türkiye iç cephe derken DEM ’teröristan’ isteyen YPG’nin yanında konumlandı! Talimat Kandil’deki Amerikancı bloktan mı? Skandal bildiri
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4 anket 4 tahmin
’Anahtar’ı ilk TAKVİM duyurmuştu! Eleştirilen parti adının hikayesini açıkladı! İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun A Partisi’ne katılacak isimler
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş’ta dünya yıldızı
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan’ın programı belli oldu
CHP’de adaylık kördüğümü! Ekrem İmamoğlu’na ’Özel’ fren... Mansur Yavaş gerçeği var
Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi! Özel oyuncu
SON DAKİKA