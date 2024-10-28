Galatasaray tribünlerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park'ta kozlarını paylaştı. Süper Lig'in 10'uncu haftasını kapatan derbide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Rams Park tribünlerine birçok pankart asarak bayramı kutladı.
Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park'ta kozlarını paylaştı. Süper Lig'in 10'uncu haftasını kapatan derbide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Rams Park tribünlerine birçok pankart asarak bayramı kutladı.
İşte o pankartlar...
Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray
Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet