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Beşiktaş'tan Galatasaray'ın tahterevalli paylaşımına çok sert yanıt: Düdüklerin efendisi

Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray'ın tahterevalli paylaşımına Beşiktaş'tan çok sert yanıt geldi. "Düdüklerin efendisi" başlığı ile paylaşılan paylaşımda yavru bir aslanın tahterevallide olduğu görülürken, videonun sonunda hakem düdüğü sesi duyulması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 23:44 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 23:59
Beşiktaş’tan Galatasaray’ın tahterevalli paylaşımına çok sert yanıt: Düdüklerin efendisi

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Süper lig'in 10'uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Davinson Sanchez ile 67'nci dakikada Victor Osimhen kaydetti.



BEŞİKTAŞ İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Siyah-beyazlıların maçtaki tek golünü 90+4'üncü dakikada Ernest Muçi attı. Bu sonuçla namağlup Galatasaray, puanını 28'e yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini yaşayan 1 maçı eksik Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'ın göndermesine sert cevap!



MAÇ SONU TAHTEREVALLİ GÖNDERMESİ

İki takım arasında yaşanan salıncak krizi göndermesinin ardından Galatasaray bu sefer de paylaşımında tahterevalli göndermesi yaptı. Galatasaray paylaşımında "İnletelim Türkiye'yi Cimbombom Diye!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan derbi sonrası Beşiktaş'a olay gönderme




BEŞİKTAŞ'TAN ÇOK SERT CEVAP: DÜDÜKLERİN EFENDİSİ

Galatasaray'ın paylaşımı sonrası Beşiktaş ise sosyal medya hesabından, "Düdüklerin efendisi" başlığı ile çok sert bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda yavru bir aslanın tahterevallide olduğu görülürken, videonun sonunda hakem düdüğü sesi duyulması dikkat çekti.

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