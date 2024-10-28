2024 Ballon d’Or’un sahibi Rodri! Arda Güler’den dikkat çeken başarı

France Football'ın her senenin en iyilerine verdiği Ballon d'Or heyecanı bu sene de nefes kesti. Birçok dünya yıldızının yer aldığı aday listesinde milli takımımızdan Hakan Çalhanoğlu da girmeyi başarmıştı.

Açıklanan sıralama ile birlikte ödül sahibini buldu ve Rodri 2024'ün Ballon d'Or'unu kazanan isim oldu.