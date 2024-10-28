2024 Ballon d’Or’un sahibi Rodri! Arda Güler’den dikkat çeken başarı

Real Madrid yılın takımı oldu (Evening Standard)
YILIN TAKIMI REAL MADRID
Ballon d'Or Ödülleri'nde yılın takımı Real Madrid olarak açıklandı. İspanyol temsilcisi geçen sezon Şampiyonlar Ligi, La Liga, İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştü.
Carlo Ancelotti de yılın teknik direktörü olarak Johan Cruyff Ödülü'nü kazandı.
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KADINLARDA BONMATI KAZANDI
Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati, Ballon d'Or Ödülünü'nü kadınlar kategorisinde kazandı.
İspanyol futbolcu bu ödüle ikinci kez adını yazdırdı.
Rodri Ballon d'Or'un sahibi oldu (AFP)
BALLON D'OR RODRI'NİN
Ballon d'Or 2024'ün kazananı Manchester City futbolcusu Rodri oldu.