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2024 Ballon d'Or'un sahibi Rodri! Arda Güler'den dikkat çeken başarı

France Football tarafından sunulan ve 2023-24 sezonunda dünyanın en iyi futbolcularını ödüllendiren Ballon d'Or'un 68'incisi düzenlendi. Sezon boyunca en iyilerin değerlendirildiği ödülün sahibi Rodri oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler ise Kopa Trophy'de Lamine Yamal'ın ardından ikinci sırayı aldı.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:43 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 01:27
2024 Ballon d’Or’un sahibi Rodri! Arda Güler’den dikkat çeken başarı

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France Football'ın her senenin en iyilerine verdiği Ballon d'Or heyecanı bu sene de nefes kesti. Birçok dünya yıldızının yer aldığı aday listesinde milli takımımızdan Hakan Çalhanoğlu da girmeyi başarmıştı.

Açıklanan sıralama ile birlikte ödül sahibini buldu ve Rodri 2024'ün Ballon d'Or'unu kazanan isim oldu.

Ballon d'Or sahibini buldu!

Arda Güler Kopa Trophy ikincisi oldu (AA)Arda Güler Kopa Trophy ikincisi oldu (AA)

ARDA GÜLER 2. OLDU

Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, Kopa Trophy'de ikinci sırayı aldı. Barcelona'dan Lamine Yamal'ın ödülü kazandığı listede Manchester United'dan Kobbie Minoo üçüncü, Mancheste City'den Savinho dördüncü ve Pau Cubarsi beşinci oldu

Emiliano Martinez Yashin Ödülü'nün sahibi oldu (EPA)Emiliano Martinez Yashin Ödülü'nün sahibi oldu (EPA)

YASHIN ÖDÜLÜ MARTINEZ'E

Ballon d'Or'da en iyi kalecilere verilen Yashin Ödülü'nü bu yıl Emiliano Martnez kazandı.

Arjantin ve Aston Vİlla'nın başarılı file bekçisi yine adından söz ettirmeyi başardı.

Real Madrid yılın takımı oldu (Evening Standard)Real Madrid yılın takımı oldu (Evening Standard)

YILIN TAKIMI REAL MADRID

Ballon d'Or Ödülleri'nde yılın takımı Real Madrid olarak açıklandı. İspanyol temsilcisi geçen sezon Şampiyonlar Ligi, La Liga, İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Carlo Ancelotti de yılın teknik direktörü olarak Johan Cruyff Ödülü'nü kazandı.

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KADINLARDA BONMATI KAZANDI

Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati, Ballon d'Or Ödülünü'nü kadınlar kategorisinde kazandı.

İspanyol futbolcu bu ödüle ikinci kez adını yazdırdı.

Rodri Ballon d'Or'un sahibi oldu (AFP)Rodri Ballon d'Or'un sahibi oldu (AFP)

BALLON D'OR RODRI'NİN

Ballon d'Or 2024'ün kazananı Manchester City futbolcusu Rodri oldu.

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