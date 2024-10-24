Simeone’nin gözü Fenerbahçe’nin yıldızında!

İsmail Yüksek. (AA)



UYGUNA ALMAK İSTİYOR

Kırmızı-beyazlı kulübün bu rakamın gelecek yaz daha düşeceğini ön gördüğü, oyucunun Madrid sonrası satışından Fenerbahçe'ye pay teklif ederek transfer edilmesi yönünde bir planı olduğu belirtildi.



Geçtiğimiz yaz aylarında Yüksek'in Atletico'ya 'evet' dediği ancak Fenerbahçe'nin yerine alternatil bulmak için zaman olmadığı için teklifi reddettiği de aktarıldı.