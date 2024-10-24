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Simeone'nin gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hazırlanan sarı lacivertlilerde bir yıldız yuvadan uçabilir. İspanyol basını, Atletico Madrid'in teklif hazırlığında olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:03 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:03
Simeone’nin gözü Fenerbahçe’nin yıldızında!

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Pek çok Avrupa devi Türkiye'de forma giyen oyuncuları çoktan radarına almış durumda.

O takımlardan biri de La Liga'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid.

İsmail Yüksek. (INSTAGRAM)İsmail Yüksek. (INSTAGRAM)

GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e 3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, gelecek sezon kadro planlamasında Fenerbahçe'nin yıldız ismine yer vermek istiyor. Kulüp şimdiden fırsat kolluyor.

İsmail Yüksek. (AA)İsmail Yüksek. (AA)

İSMAİL İÇİN BİLGİ TOPLUYOR

Todofichajes'de yer alan habere göre; Türkiye'ye gelen Atletico Madrid temsilcileri Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek hakkında bilgi topluyor.

Yüksek'in Simeone'nin aradığı özellikleri karşılayan bir profil olduğunun altının çizildiği haberde, piyasa değeri şu anda 14 milyon Euro olsa da Atletico'nun fırsat kolladığı belirtildi.

Simeone’nin gözü Fenerbahçe’nin yıldızında!

İsmail Yüksek. (AA)İsmail Yüksek. (AA)

UYGUNA ALMAK İSTİYOR

Kırmızı-beyazlı kulübün bu rakamın gelecek yaz daha düşeceğini ön gördüğü, oyucunun Madrid sonrası satışından Fenerbahçe'ye pay teklif ederek transfer edilmesi yönünde bir planı olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yaz aylarında Yüksek'in Atletico'ya 'evet' dediği ancak Fenerbahçe'nin yerine alternatil bulmak için zaman olmadığı için teklifi reddettiği de aktarıldı.

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