Slovenya’da bozgun! Başakşehir Celje’ye 5-1 yenildi

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera'nın çalıştırdığı Sloven temsilcisi karşısında beklemediği bir yenilgi alan Başakşehir, sahadan 5-1'lik mağlubiyet ve 0 puanla ayrıldı.
Başakşehir iki maçında da puan alamadı (İHA)
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Berat'ın pasıyla Celje ceza sahasında kaleci Rozman ile karşı karşıya kalan Pelkas, kaleciyi çalımlamak istedi ancak top Rozman'da kaldı.
5. dakikada Celje öne geçti. Kucys'un ceza yayı önünden şutunda, kaleci Deniz'den seken topu altı pas önünde kontrol eden Svetlin, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.
28. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ kanattan Matko'nun ceza sahasına yerden çevirdiği topu ceza yayında kontrol eden Zabukovnik'in sert şutunda kaleci Deniz köşeye giden topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
30. dakikada Celje ikinci golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kucys'un arka direğe yerden gönderdiği topa Brnic gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.
35. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına çevrilen top, Seslar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, Başakşehir savunmasında Ba'nın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0
51. dakikada Celje 4. golünü attı. Sol kanattan gelişen atakta Seslar'ın yerden gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kucys, boş pozisyonda yaptığı rahat vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.
55. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Figueiredo sol kanattan ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çaprazdan sert şutunda topu kaleci çeldi. Ardından savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
64. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Kemen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Rozman kornere çeldi.
75. dakikada Başakşehir farkı 3'e düşürdü. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortayı kontrol eden Piatek dönerek vurdu, kaleciden seken topu önünde bulan Pelkas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.
77. dakikada Celje bir kez daha farkı 4'e yükseltti. Sol kanattan süratle atağa kalkan Brnic'in altı pas önüne gönderdiği topu Kucys gelişine yaptığı vuruşla filelere yolladı: 5-1.
GOLLER
NK Celje, Svetlin'in attığı golle Başakşehir karşısında öne geçti.
NK Celje, Brnic'in attığı golle temsilcimiz karşısında durumu 2-0'a getirdi.
NK Celje, Seslar'la bir gol daha buldu.
NK Celje, ikinci yarının başında Kucys ile bir gol daha buldu.
Pelkas skoru 4-1'e getirdi.
NK Celje, Kucys ile bir gol daha buldu.
Başakşehir, Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor (AA)
KOPENHAG'A GİDECEK
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki iki maçından da puansız ayrılan Başakşehir, 3. maçında Kopenhag deplasmanına gidecek.
Temsilcimiz Danimarka'dan da puansız dönerse şansını zora sokmaya başlayacak.
Celje ise Real Betis'e konuk olacak.
PİYASA DEĞERİ ŞAŞIRTTI
Başakşehir'in 5-1 yenildiği Sloven temsilcisi Celje'nin piyasa değeri, temsilcimizin çok aşağısında.
Turuncu lacivertlileriin sahip olduğu oyuncu kadrosu 50 milyon euroya yakın bir değere sahipken ev sahibinin ise 14.5 milyon euro seviyelerindeydi.