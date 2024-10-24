Slovenya’da bozgun! Başakşehir Celje’ye 5-1 yenildi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera'nın çalıştırdığı Sloven temsilcisi karşısında beklemediği bir yenilgi alan Başakşehir, sahadan 5-1'lik mağlubiyet ve 0 puanla ayrıldı.

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir , ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı.

Başakşehir iki maçında da puan alamadı (İHA)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Berat'ın pasıyla Celje ceza sahasında kaleci Rozman ile karşı karşıya kalan Pelkas, kaleciyi çalımlamak istedi ancak top Rozman'da kaldı.

5. dakikada Celje öne geçti. Kucys'un ceza yayı önünden şutunda, kaleci Deniz'den seken topu altı pas önünde kontrol eden Svetlin, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

28. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ kanattan Matko'nun ceza sahasına yerden çevirdiği topu ceza yayında kontrol eden Zabukovnik'in sert şutunda kaleci Deniz köşeye giden topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada Celje ikinci golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kucys'un arka direğe yerden gönderdiği topa Brnic gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

35. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına çevrilen top, Seslar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, Başakşehir savunmasında Ba'nın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0

51. dakikada Celje 4. golünü attı. Sol kanattan gelişen atakta Seslar'ın yerden gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kucys, boş pozisyonda yaptığı rahat vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

55. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Figueiredo sol kanattan ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çaprazdan sert şutunda topu kaleci çeldi. Ardından savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

64. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Kemen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Rozman kornere çeldi.

75. dakikada Başakşehir farkı 3'e düşürdü. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortayı kontrol eden Piatek dönerek vurdu, kaleciden seken topu önünde bulan Pelkas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

77. dakikada Celje bir kez daha farkı 4'e yükseltti. Sol kanattan süratle atağa kalkan Brnic'in altı pas önüne gönderdiği topu Kucys gelişine yaptığı vuruşla filelere yolladı: 5-1.

GOLLER

NK Celje, Svetlin'in attığı golle Başakşehir karşısında öne geçti.

NK Celje, Svetlin'in attığı golle Başakşehir karşısında öne geçti. pic.twitter.com/F6x1TWVj8l — TRT Spor (@trtspor) October 24, 2024

NK Celje, Brnic'in attığı golle temsilcimiz karşısında durumu 2-0'a getirdi.

NK Celje, Brnic'in attığı golle temsilcimiz karşısında durumu 2-0'a getirdi. pic.twitter.com/NX53snxbAn — TRT Spor (@trtspor) October 24, 2024

NK Celje, Seslar'la bir gol daha buldu.

NK Celje, Seslar'la bir gol daha buldu. pic.twitter.com/ObwNKcUfvc — TRT Spor (@trtspor) October 24, 2024

NK Celje, ikinci yarının başında Kucys ile bir gol daha buldu.

NK Celje, ikinci yarının başında Kucys ile bir gol daha buldu. pic.twitter.com/JpUfVVIEli — TRT Spor (@trtspor) October 24, 2024



Pelkas skoru 4-1'e getirdi.

NK Celje, Kucys ile bir gol daha buldu.