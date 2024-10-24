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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması!

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Yunan ekibinde başantrenör Ergin Ataman, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:46 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:46
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe açıklaması!

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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko sezona çok iyi başladı ama kendi sahasında Kızılyıldız'a mağlup oldu. Anadolu Efes ve Olympiakos'u da yendiler. Zor bir maç olacak. Sakatlıklar sebebiyle hücumda sorun yaşayacağız ama geniş bir kadromuz var." dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Sadece Fenerbahçe maçını düşündüklerini söyleyen Ataman, "Kazanmak için oynayacağız. Her maç farklı ve aynı zamanda zor. Şimdi sadece Fenerbahçe'yi düşünüyoruz." diye konuştu.

"EUROLEAGUE'NİN EN İYİSİ"

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Kostas Slukas geçen yıl sakatlık sorunları yaşadı. Her geçen gün ritmini yeniden bulacak. Bana göre o EuroLeague'in en iyi oyun kurucusu. Bunu geçen yıl Final Four'da gösterdi ve MVP ödülünü aldı." ifadelerini kullandı.

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