Medina’dan şoke eden hamle! Fenerbahçe resti

Medina transferinden vazgeçmeyen Fenerbahçe, ocak ayında genç oyuncu için yeni bir teklif yapacak.
BOCA'YA REST ÇEKTİ
Fotomaç'ın haberine göre Medina, Arjantin Kupası'nda oynanan Boca Juniors-Gimnasia maçı öncesi teknik direktör Fernando Gago ile görüşerek Fenerbahçe'ye transferi netleşene kadar oynamak istemediğini söyledi.
"AYRILIP AYRILMAYACAĞINI GÖRECEĞİZ"
Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago da Gimnasia maçı sonrası Cristian Medina'nın durumuyla ilgili konuştu.
Gago, "Medina'nın durumu çok özel. Avrupa'ya gitmek istemesini anlıyorum. Formaya kendini adamış futbolcuları takıma alacağım. Kendisiyle konuştum, onu anlıyorum. Genç bir oyuncu ve kariyerinde ilerlemek istiyor ama nasıl gideceğini, ayrılıp ayrılmayacağını göreceğiz. Bu özel bir durum." ifadelerini kullandı.