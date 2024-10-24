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Medina'dan şoke eden hamle! Fenerbahçe resti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında kadrosuna katamadığı Cristian Medina için devre arasını beklemeye geçen Kanarya'ya Arjantin'den flaş bir haber geldi. Yıldız futbolcu transferinin resmileşmemesi üzerine şoke eden bir adım attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 12:52 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 12:52
Medina’dan şoke eden hamle! Fenerbahçe resti

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Sarı-lacivertliler, Boca Juniors forması giyen Arjantinli futbolcunun transferi için uzun uğraşlar vermiş ancak transferi gerçekleştirememişti.

Medina transferinden vazgeçmeyen Fenerbahçe, ocak ayında genç oyuncu için yeni bir teklif yapacak.
Cristian Medina. (AFP)Cristian Medina. (AFP)
15 MİLYON DOLAR

Arjantin basını, sarı-lacivertlilerin Cristian Medina transferi için 10 milyon dolar bonservis+5 milyon dolar bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önereceğini açıklamıştı.

Cristian Medina'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, 22 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi.

Cristian Medina ve Ze Rafael. (AFP)Cristian Medina ve Ze Rafael. (AFP)
BOCA'YA REST ÇEKTİ

Fotomaç'ın haberine göre Medina, Arjantin Kupası'nda oynanan Boca Juniors-Gimnasia maçı öncesi teknik direktör Fernando Gago ile görüşerek Fenerbahçe'ye transferi netleşene kadar oynamak istemediğini söyledi.

Medina’dan şoke eden hamle! Fenerbahçe resti

Fernando Gago. (AFP)Fernando Gago. (AFP)
"AYRILIP AYRILMAYACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago da Gimnasia maçı sonrası Cristian Medina'nın durumuyla ilgili konuştu.

Gago, "Medina'nın durumu çok özel. Avrupa'ya gitmek istemesini anlıyorum. Formaya kendini adamış futbolcuları takıma alacağım. Kendisiyle konuştum, onu anlıyorum. Genç bir oyuncu ve kariyerinde ilerlemek istiyor ama nasıl gideceğini, ayrılıp ayrılmayacağını göreceğiz. Bu özel bir durum." ifadelerini kullandı.

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