Hakan Çalhanoğlu’dan Dünya Kupası hedefi!

Hakan Çalhanoğlu, Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü aldı. (AA)



''DÜNYA KUPASI'NA DA İNŞALLAH KATILIRIZ''



Milli takımdan yeni döndüğü hatırlatılan ve son kampın çok güzel geçtiğini anlatan Çalhanoğlu, "Sizlerin de takip ettiği gibi kamplarımız çok güzel geçiyor. İstediğimiz sonuçları alıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Umuyorum ki Dünya Kupası'na da inşallah katılırız." ifadelerini kullandı.



''DAHA LİG İÇİN ŞU AN ÇOK ERKEN''



Çalhanoğlu, Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili de "Daha lig için şu an çok erken. Bir şey söylemek çok doğru olmaz. Daha ligin başındayız. Önümüzde çok maç var. Tabii ki hedefimiz yeniden lig şampiyonluğunu kazanmak. Onun çabasını göstereceğiz. İnşallah yine biz kazanırız." yorumunu yaptı.



TRANSFER SÖYLENTİLERİNE YANIT



Hakkında çıkan transfer söylentileri hatırlatılan ve Inter'de kalıp kalmayacağı sorunu ise Hakan Çalhanoğlu, "Evet, sözleşmem var. Devam." yanıtını verdi.