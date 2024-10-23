Tarihi maç İsveç basınında: Elfsbog Galatasaray’ı sarstı!

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Aslan, 3-0 öne geçmesine rağmen rakibinin 2 golüne engel olamadı ve skor 3-2'ye geldi. Ancak Aslan, bir kez daha 2'ye çıkardı. Son sözü Elfsborg söyledi ve maç 4-3 bitti. Aslan 48 yıl sonra bir İsveç takımını yendi puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.