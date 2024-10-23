Tarihi maç İsveç basınında: Elfsbog Galatasaray’ı sarstı!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Aslan, 3-0 öne geçmesine rağmen rakibinin 2 golüne engel olamadı ve skor 3-2'ye geldi. Ancak Aslan, bir kez daha 2'ye çıkardı. Son sözü Elfsborg söyledi ve maç 4-3 bitti.
Aslan 48 yıl sonra bir İsveç takımını yendi puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Galatasaray Elfsborg'u 4-3 yendi (REUTERS)
Karşılaşmanın ardından İsveç basını mücadeleye geniş yer ayırdı. Atılan başlıklada ise Elfsborg'un geri dönüşü ön plana çıkarıldı. Ayrıca Roma ile oynanan maçla kıyas yapıldı.
Özellikle tribünlerin verdiği destek ve gösterdiği performansla bir cehennem ortamı yarattığından bahsedildi.
Yunus Akgün Galatasaray'ın Elfsborg karşısındaki son golünü attı (REUTERS)
İşte Galatasaray'a karşı attığı 2 gol sonrasında puan umudunu yeşerten ancak sahadan mağlubiyetle ayrılan Elfsborg için İsveç'te atılan başlıkların bazıları;
"Elfsborg'un performansı gerçekten gerçek dışı"
"Elfsborg, Galatasaray'a karşı mucizevi bir dönüşe yaklaştı ama başaramadı"
"Elfsborg kabus gibi başlangıcı kutarmaya çok yakındı ama bunu yapamadı"
"Elfsborg'un mucizesi İsveç takımlarına umut veriyor"