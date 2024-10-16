Messi’den milli yıldıza büyük onur!

Efsane futbolcu, 'F50 Stellar Triumph' adlı yeni krampon serisi için dünya çapında seçtiği 10 genç yeteneği duyurdu.

Lionel Messi , Inter Miami'deki kariyerine devam ederken, Adidas ile iş birliği yaparak özel bir projeye imza attı.

Lionel Messi. (REUTERS)KENAN YILDIZ DA LİSTEDE

Bu özel listeye Türkiye Milli Takımı ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız da seçildi.

Messi'nin seçtiği genç yetenekler arasında Kenan Yıldız'ın yanı sıra Eliesse Ben Seghir, Lamine Yamal, Claudio Echeverri, Jaedyn Shaw, Antonio Nusa, Joel Ndala, Linda Caicedo, Vicky Lopez, Cavan Sullivan ve Assan Ouedraogo gibi isimler bulunuyor.

Bu genç oyuncular, Messi'nin adını taşıyan kramponları giyerek sahaya çıkmanın gururunu yaşayacak.