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Messi'den milli yıldıza büyük onur!

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden olan Lionel Messi, kariyerini Amerika'da sürdürüyor. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de forma giyen Arjantinli efsaneden milli yıldızımıza büyük bir onur geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 10:05 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 10:08
Messi’den milli yıldıza büyük onur!

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Lionel Messi, Inter Miami'deki kariyerine devam ederken, Adidas ile iş birliği yaparak özel bir projeye imza attı.

Efsane futbolcu, 'F50 Stellar Triumph' adlı yeni krampon serisi için dünya çapında seçtiği 10 genç yeteneği duyurdu.

Lionel Messi. (REUTERS)Lionel Messi. (REUTERS)KENAN YILDIZ DA LİSTEDE

Bu özel listeye Türkiye Milli Takımı ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız da seçildi.

Messi'nin seçtiği genç yetenekler arasında Kenan Yıldız'ın yanı sıra Eliesse Ben Seghir, Lamine Yamal, Claudio Echeverri, Jaedyn Shaw, Antonio Nusa, Joel Ndala, Linda Caicedo, Vicky Lopez, Cavan Sullivan ve Assan Ouedraogo gibi isimler bulunuyor.

Bu genç oyuncular, Messi'nin adını taşıyan kramponları giyerek sahaya çıkmanın gururunu yaşayacak.

Kenan Yıldız. (AA)Kenan Yıldız. (AA)İZLANDA MAÇINDA ŞOV YAPTI

Öte yandan Kenan Yıldız, İzlanda maçında attığı 8 başarılı çalımla bu sezon bir Uluslar Ligi maçında en fazla çalım atan 2 oyuncudan biri oldu. Norveçli Ödegaard da Kazakistan önünde 8 başarılı çalım atmıştı.

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