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Dünyaca ünlü yıldız adım adım Beşiktaş'a!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar devre arası transfer dönemi öncesi dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı. Başkan Hasan Arat'ın transfer süreciyle bizzat ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 10:28 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 10:28
Dünyaca ünlü yıldız adım adım Beşiktaş’a!

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Yaz döneminde takımda büyük bir operasyona imza atan Başkan Hasan Arat ve kurmayları, ara transferde de mutlaka takviye yapacak.

Öncelikle iki bölge belirlendi; kanat ve forvet.

Marco Asensio. (AFP)Marco Asensio. (AFP)

ASENSIO GÜNDEMDE

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda takviye planlayan yönetim. PSG'nin yıldızı Marco Asensio'yu gündemine aldı.

Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek her iki kanatta da oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlıların önceliği satın alma opsiyonu ile yarım sezonluk kiralamak.

Marco Asensio PSG forması giyiyor. (AFP)Marco Asensio PSG forması giyiyor. (AFP)
BAŞKAN ARAT DEVREDE

Arat, başkanlık seçimi öncesi PSG ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı ve arkadaşı Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelmiş, Beşiktaş JK ve PSG arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştı.

Başkan Arat, PSG Başkanı Nasser ile ikili ilişkilerini de kullanarak bu transferi ara transfer döneminde bitirecek.

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