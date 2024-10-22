Dünyaca ünlü yıldız adım adım Beşiktaş’a!

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Yaz döneminde takımda büyük bir operasyona imza atan Başkan Hasan Arat ve kurmayları, ara transferde de mutlaka takviye yapacak. Öncelikle iki bölge belirlendi; kanat ve forvet.

Marco Asensio. (AFP)



ASENSIO GÜNDEMDE



Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda takviye planlayan yönetim. PSG'nin yıldızı Marco Asensio'yu gündemine aldı.



Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek her iki kanatta da oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlıların önceliği satın alma opsiyonu ile yarım sezonluk kiralamak.