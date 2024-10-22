Kerem Aktürkoğlu’ndan Osimhen ve Beşiktaş sözleri!

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Kick yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı gole değinen Kerem Aktürkoğlu, "Victor Osimhen'in golü çok güzeldi. Biz de sizler gibi şaşkın bir şekilde izledik. Tabii ki onun gibi büyük bir oyuncu ile oynamak isterdim." dedi.
Kerem Aktürkoğlu. (REUTERS)
MAURO ICARDI AÇIKLAMASI
Icardi'nin Galatasaray performansına değinen Kerem, "Icardi kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah daha iyi olur hepsi. Galatasaray inşallah başarılı olur, olacaktır da. Ben de sizler gibi taraftarım artık." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu. (AFP)
"TEKNİK DİREKTÖRLÜK DÜŞÜNÜYORUM"
Teknik direktörlük açıklaması da yapan Kerem, "İlerde teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum ama çok aşırı bir şekilde düşünmüyorum. Belki de futbol oynadığım içindir." diye konuştu.