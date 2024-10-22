Kerem Aktürkoğlu’ndan Osimhen ve Beşiktaş sözleri!

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Kick yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı gole değinen Kerem Aktürkoğlu, "Victor Osimhen'in golü çok güzeldi. Biz de sizler gibi şaşkın bir şekilde izledik. Tabii ki onun gibi büyük bir oyuncu ile oynamak isterdim." dedi.

Kerem Aktürkoğlu. (REUTERS)

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI



Icardi'nin Galatasaray performansına değinen Kerem, "Icardi kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah daha iyi olur hepsi. Galatasaray inşallah başarılı olur, olacaktır da. Ben de sizler gibi taraftarım artık." ifadelerini kullandı.