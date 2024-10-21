Derbi öncesi müzik krizi! Yunus Akgün paylaştı Beşiktaş tepki gösterdi

Yunus Akgün yaptığı paylaşımı kaldırdı. (AA)

YUNUS AKGÜN MÜZİĞİ KALDIRDI



Galatasaraylı Yunus Akgün, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine ilgili arka plan müziğini değiştirdi. Sarı kırmızılı yönetimden ise konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.