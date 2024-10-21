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Derbi öncesi müzik krizi! Yunus Akgün paylaştı Beşiktaş tepki gösterdi

Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev maç öncesi şimdiden ortam gerilmiş durumda. Sarı kırmızılıların yıldızı Yunus Akgün'ün yaptığı bir paylaşıma Beşiktaş'tan yanıt geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 12:22 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 12:23
Derbi öncesi müzik krizi! Yunus Akgün paylaştı Beşiktaş tepki gösterdi

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Trendyol Süper Lig'de 10. haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaraylı Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi gündeme damga vurdu.

Yunus Akgün'ün yaptığı paylaşımda arka planda yer alan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı öne sürüldü.

Yunus Akgün. (AA)Yunus Akgün. (AA)
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

Yunus Akgün'ün bu paylaşımı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan oyuncuya tepki gösterirken, TFF'ye çağrıda bulunarak Yunus Akgün'e yönelik yaptırım uygulanmasını talep ettiler.

Yunus Akgün performansıyla dikkat çekiyor. (AA)Yunus Akgün performansıyla dikkat çekiyor. (AA)
RESMİ YANIT GELDİ

Beşiktaş, Yunus Akgün'ün paylaşımına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Siyah beyazlı kulüp, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözünü paylaşarak Yunus Akgün'e mesaj verdiği belirtildi.

Derbi öncesi müzik krizi! Yunus Akgün paylaştı Beşiktaş tepki gösterdi

Yunus Akgün yaptığı paylaşımı kaldırdı. (AA)Yunus Akgün yaptığı paylaşımı kaldırdı. (AA)
YUNUS AKGÜN MÜZİĞİ KALDIRDI

GalatasarayYunus Akgün, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine ilgili arka plan müziğini değiştirdi. Sarı kırmızılı yönetimden ise konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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