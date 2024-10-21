Derbi öncesi müzik krizi! Yunus Akgün paylaştı Beşiktaş tepki gösterdi

Trendyol Süper Lig'de 10. haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaraylı Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi gündeme damga vurdu.
Yunus Akgün'ün yaptığı paylaşımda arka planda yer alan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı öne sürüldü.
Yunus Akgün. (AA)
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ
Yunus Akgün'ün bu paylaşımı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan oyuncuya tepki gösterirken, TFF'ye çağrıda bulunarak Yunus Akgün'e yönelik yaptırım uygulanmasını talep ettiler.
Yunus Akgün performansıyla dikkat çekiyor. (AA)
RESMİ YANIT GELDİ
Beşiktaş, Yunus Akgün'ün paylaşımına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Siyah beyazlı kulüp, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözünü paylaşarak Yunus Akgün'e mesaj verdiği belirtildi.