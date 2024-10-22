SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de 4 yıldız 11'e dönüyor!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde kararları eleştirilen teknik direktör Jose Mourinho, kadroda revizyona gidecek. Portekizli teknik adam taraftarların beklediği 4 ismi yeniden 11'e alacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:17 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:17
Fenerbahçe’de 4 yıldız 11’e dönüyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de büyük beklenti ve umutlarla gelen, taraftarın büyük güven duyduğu Jose Mourinho, kadro tercihleri nedeniyle erken tartışılmaya başlandı.

Amrabat, Edin Dzeko ve Tadic. (AA)Amrabat, Edin Dzeko ve Tadic. (AA)

ELEŞTİRİLER ARTTI

Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho'nun ne olursa olsun bazı oyunculardaki ısrarı, eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine neden oldu. Galatasaray ve Twente maçlarında çok zorlanan Mert Müldür, Samsun'da da 11 başladı, Osayi-Samuel kadroya bile alınmadı.

Allan Saint Maximin. (AA)Allan Saint Maximin. (AA)

YILDIZLAR YEDEK KALDI

Fenerbahçe, kalesinde gördüğü atakların çoğunu yine Mert'in olduğu bölümden yedi. İrfan Can Kahveci, Milli Takım'dan çok formda dönmesine rağmen yine yedek kaldı. Mourinho'nun ısrarlarıyla transfer edilen, tarihin en pahalısı En-Nesyri ve senelik maliyeti 8 milyon Euro'yu geçen Maximin de yedek soyundu.

Fenerbahçe’de 4 yıldız 11’e dönüyor!

Dusan Tadic. (AA)Dusan Tadic. (AA)

4 YILDIZ İLK 11'E GİRİYOR

Manchester United karşısında Oosterwolde'nin sakatlığı ve Kostic'in UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Osayi-Samuel'in 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. İrfan Can Kahveci, Saint-Maximin ve En-Nesyri de formaya yakın isimler. Sarı-Lacivertli ekipte bu 4 yıldızdan en az 3'ünün Kırmızı Şeytanlar karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

En Neysri. (FENERBAHÇE)En Neysri. (FENERBAHÇE)
FORMSUZ İSİMLER KULÜBEYE

Sarı-lacivertli ekipte özellikle son oynanan maçta kötü bir performans gösteren ve yoğun maç trafiği sebebiyle yorgun olan Edin Dzeko'nun Manchester United maçında yedek beklemesi bekleniyor.

Fenerbahçede Manchester United maçı öncesi sol bek krizi! Kim oynayacak?Fenerbahçede Manchester United maçı öncesi sol bek krizi! Kim oynayacak?
Fenerbahçe'de Manchester United maçı öncesi sol bek krizi! Kim oynayacak?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Devlet Bahçeli’den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılsın TBMM’ye gelsin terör bitti desin
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
Vakıf Katılım Bankası
Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi
FETÖ’de pasta büyük kavga büyük! Geberen Gülen’in kara kutusu Uzun Cevdet’in uzun uzadıya söğüşü: Himmeti zimmet etti milyonlar hortumladı
Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı
Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun hesap muamması: Önce kapattı sonra açtı... Savcılıkta ne dediler
Fenerbahçe’de 4 yıldız 11’e dönüyor!
İblis toprağa düşmeden birbirlerine düştüler! FETÖ’de Uzun Cevdet - Avrupa Abdullah çekişmesi: MÖZ’ün ’kukla’ planı ve 2028 tehlikesi
Devlet Bahçeli’den 22 Ekim MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
Dünyaca ünlü yıldız adım adım Beşiktaş’a!
CANLI | Tel Aviv’de OHAL: Ben Gurion Havalimanı’nda trafik durduruldu! Blinken İsrail’e indi
Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam
Okan Buruk sistem değiştiriyor! Elfsborg maçında o ikili sahada
Yenidoğan çetesi soruşturmasının bilinmeyenleri... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Süreç nasıl başladı çete ne zaman çökertildi?
SON DAKİKA