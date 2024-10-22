Fenerbahçe’de 4 yıldız 11’e dönüyor!

Amrabat, Edin Dzeko ve Tadic. (AA)



ELEŞTİRİLER ARTTI

Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho'nun ne olursa olsun bazı oyunculardaki ısrarı, eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine neden oldu. Galatasaray ve Twente maçlarında çok zorlanan Mert Müldür, Samsun'da da 11 başladı, Osayi-Samuel kadroya bile alınmadı.