Fenerbahçe’de 4 yıldız 11’e dönüyor!

Fenerbahçe'de büyük beklenti ve umutlarla gelen, taraftarın büyük güven duyduğu Jose Mourinho, kadro tercihleri nedeniyle erken tartışılmaya başlandı.
Fenerbahçe'de büyük beklenti ve umutlarla gelen, taraftarın büyük güven duyduğu Jose Mourinho, kadro tercihleri nedeniyle erken tartışılmaya başlandı.
ELEŞTİRİLER ARTTI
Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho'nun ne olursa olsun bazı oyunculardaki ısrarı, eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine neden oldu. Galatasaray ve Twente maçlarında çok zorlanan Mert Müldür, Samsun'da da 11 başladı, Osayi-Samuel kadroya bile alınmadı.
YILDIZLAR YEDEK KALDI
Fenerbahçe, kalesinde gördüğü atakların çoğunu yine Mert'in olduğu bölümden yedi. İrfan Can Kahveci, Milli Takım'dan çok formda dönmesine rağmen yine yedek kaldı. Mourinho'nun ısrarlarıyla transfer edilen, tarihin en pahalısı En-Nesyri ve senelik maliyeti 8 milyon Euro'yu geçen Maximin de yedek soyundu.
4 YILDIZ İLK 11'E GİRİYOR
Manchester United karşısında Oosterwolde'nin sakatlığı ve Kostic'in UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Osayi-Samuel'in 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. İrfan Can Kahveci, Saint-Maximin ve En-Nesyri de formaya yakın isimler. Sarı-Lacivertli ekipte bu 4 yıldızdan en az 3'ünün Kırmızı Şeytanlar karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
FORMSUZ İSİMLER KULÜBEYE
Sarı-lacivertli ekipte özellikle son oynanan maçta kötü bir performans gösteren ve yoğun maç trafiği sebebiyle yorgun olan Edin Dzeko'nun Manchester United maçında yedek beklemesi bekleniyor.