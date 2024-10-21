Yok artık Kent! Fesih bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe
, Ryan Kent
'le 17 Ekim Perşembe akşamı yolların ayrıldığını açıkladı.
2027'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcuya fesih bedeli olarak verilen ücret ortaya çıktı.
Ryan Kent. (FENERBAHÇE)
4 MİLYON EURO!
Fotomaç'ın haberine göre Ryan Kent
'e bu sezonki alacağının tamamı ve önümüzdeki iki yılda kazanacağı maaşın da yarısı verildi.
Senelik 2 milyon euro kazanan Kent'e fesih bedeli olarak toplamda 4 milyon euro verildiği ileri sürüldü.
Mert Hakan Yandaş ve Ryan Kent. (AA)
1 GOL 2 ASİST
27 yaşındaki sol kanat, Fenerbahçe forması ile geçtiğimiz sezondan bu yana toplamda 19 karşılaşmaya çıkmıştı.
İsmail Kartal döneminde de forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu, çıktığı maçlarda toplamda 1 gol ve 2 asist katkısı sunmayı başarmıştı.