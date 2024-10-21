Yok artık Kent! Fesih bedeli ortaya çıktı

Mert Hakan Yandaş ve Ryan Kent. (AA)

1 GOL 2 ASİST



27 yaşındaki sol kanat, Fenerbahçe forması ile geçtiğimiz sezondan bu yana toplamda 19 karşılaşmaya çıkmıştı.



İsmail Kartal döneminde de forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu, çıktığı maçlarda toplamda 1 gol ve 2 asist katkısı sunmayı başarmıştı.