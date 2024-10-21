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Yok artık Kent! Fesih bedeli ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Ryan Kent ile yollarını ayırmıştı. Sözleşmesi feshedilen İngiliz futbolcuya ödenen rakam da ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin kasasından çıkan dev ücret...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 15:47 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 15:47
Yok artık Kent! Fesih bedeli ortaya çıktı

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Fenerbahçe, Ryan Kent'le 17 Ekim Perşembe akşamı yolların ayrıldığını açıkladı.

2027'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcuya fesih bedeli olarak verilen ücret ortaya çıktı.
Ryan Kent. (FENERBAHÇE)Ryan Kent. (FENERBAHÇE)
4 MİLYON EURO!

Fotomaç'ın haberine göre Ryan Kent'e bu sezonki alacağının tamamı ve önümüzdeki iki yılda kazanacağı maaşın da yarısı verildi.

Senelik 2 milyon euro kazanan Kent'e fesih bedeli olarak toplamda 4 milyon euro verildiği ileri sürüldü.

Mert Hakan Yandaş ve Ryan Kent. (AA)Mert Hakan Yandaş ve Ryan Kent. (AA)
1 GOL 2 ASİST

27 yaşındaki sol kanat, Fenerbahçe forması ile geçtiğimiz sezondan bu yana toplamda 19 karşılaşmaya çıkmıştı.

İsmail Kartal döneminde de forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu, çıktığı maçlarda toplamda 1 gol ve 2 asist katkısı sunmayı başarmıştı.

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