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Galatasaray - Elfsborg maçı saat kaçta? GS - Elfsborg maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında İsveç'in güçlü ekiplerinden Elfsborg ile kozlarını paylaşacak. Gruptaki ilk iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, topladığı 4 puanla 8. sırada yer alıyor. Galibiyet peşindeki Galatasaray taraftar desteğiyle üç puanı alarak grupta liderlik yarışında kritik bir avantaj yakalamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 07:07 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 07:07
Galatasaray - Elfsborg maçı saat kaçta? GS - Elfsborg maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

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Galatasaray-Elfsborg maçı, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki dengeleri değiştirebilecek kritik karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, RAMS Park'taki atmosferin avantajıyla galibiyet bekliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray-Elfsborg Maçı: Tarih, Saat ve Yayın Bilgileri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımıyla karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, 23 Ekim Çarşamba günü İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray Avrupa'da 8. Sırada

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak üst üste ikinci, toplamda ise 24. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlamıştı. Ancak, İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne geçti.

Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa Ligi'ne hızlı başladı ve ilk haftada PAOK karşısında sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. İkinci haftada ise deplasmanda RFS ile 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak 2-2 berabere kaldı. İki maç sonunda topladığı 4 puanla sarı-kırmızılı ekip, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer alıyor.

Galatasaray - Elfsborg maçı saat kaçta? GS - Elfsborg maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Elfsborg Roma'yı Geçerek Güç Gösterdi

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nin birinci eleme turundan başlayan Elfsborg, zorlu 4 eleme turunu geçerek gruplara kalmayı başardı. İlk hafta AZ Alkmaar deplasmanında 3-2 mağlup olan İsveç ekibi, ikinci haftada ise kendi sahasında güçlü rakibi Roma'yı 1-0 yenerek dikkatleri üzerine çekti. Üç puanı bulunan Elfsborg, averajla 16. sırada yer alıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sloven Hakem Matej Jug Görev Alacak

Karşılaşmanın hakemliğini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug üstlenecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında da bir başka Sloven hakem, Alen Borosak görev yapacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Günay Güvenç Galatasaray'ın Kalesinde

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Muslera, PAOK ve RFS maçlarında cezasının 2'sini tamamlarken, Elfsborg karşılaşmasında da sahada olamayacak. Onun yerine kaleyi Günay Güvenç koruyacak.

Galatasaray'ın Yenilmezlik Serisi

Galatasaray, son dönemde formunun zirvesinde. Sarı-kırmızılı ekip, son 9 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Young Boys karşısında alınan mağlubiyetin ardından 7 Süper Lig ve 2 Avrupa Ligi maçına çıkan takım, Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik, Avrupa'da ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray İçin Kritik Maç

Galatasaray, grupta liderlik yarışını sürdürebilmek adına Elfsborg karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Rakibin Roma'yı mağlup etmiş olması, Okan Buruk ve ekibini temkinli olmaya zorluyor. Mücadelenin sonucu, her iki takım için de grup sıralamasında belirleyici olacak.

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