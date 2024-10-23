Galatasaray - Elfsborg maçı saat kaçta? GS - Elfsborg maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray-Elfsborg maçı, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki dengeleri değiştirebilecek kritik karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, RAMS Park'taki atmosferin avantajıyla galibiyet bekliyor.

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Galatasaray Avrupa'da 8. Sırada

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak üst üste ikinci, toplamda ise 24. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlamıştı. Ancak, İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne geçti.

Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa Ligi'ne hızlı başladı ve ilk haftada PAOK karşısında sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. İkinci haftada ise deplasmanda RFS ile 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak 2-2 berabere kaldı. İki maç sonunda topladığı 4 puanla sarı-kırmızılı ekip, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer alıyor.