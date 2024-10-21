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Yarım saate servet! Ali Koç'un 'top'u taça çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Saha içinde alınan başarısız sonuçların ardından süre bulamayan futbolcular da gündeme geldi. Ryan Kent örneğinden dersini almayan başkan Ali Koç'un yine hoca belli olmadan getirdiği LEvent Mercan kadroya giremiyor. Ayrıca Koç'un 'top player' dediği Oğuz Aydın da formayı unuttu. İki isme dakika başı ödenen rakam ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 13:37 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 13:37
Yarım saate servet! Ali Koç’un ’top’u taça çıktı

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Süper Lig'de Samsunspor ile berabere kalarak ağır bir yara alan Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen iki oyuncunun durumu tartışma yarattı.
Oğuz Aydın. (AA)Oğuz Aydın. (AA)
TOPLAM 31 DAKİKA!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın ve Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla toplamda 31 dakika forma şansı bulabildi.

Alanyaspor'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Oğuz Aydın, 3 maçta 22 dakika oynadı. 23 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Lille maçlarında ve ve ligdeki Adana Demirspor maçında süre buldu.

Levent Mercan. (FENERBAHÇE)Levent Mercan. (FENERBAHÇE)
LEVENT KADRODA DÜŞÜNÜLMEDİ

Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro'ya alınan Levent Mercan ise ligde Rizespor maçında forma şansı bulabildi.

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