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Yine olay yine Mert Hakan Yandaş! Samsun maçının ardından gerginlik

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Yoğun heyecana sahne olan karşılaşma 2-2 tamamlandı. Maçın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, saha içine girerek Samsunsporlu futbolcularla tartıştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:46 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:47
Yine olay yine Mert Hakan Yandaş! Samsun maçının ardından gerginlik

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Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de maç sonu sinirler gergindi. İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı lacivertliler 88. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Samsunspor 1 puanı taraftarıyla kutladı. (AA)Samsunspor 1 puanı taraftarıyla kutladı. (AA)
MERT HAKAN YANDAŞ GERİLİMİ!

Maçın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Samsunsporlu futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Mücadelede forma giymeyen Mert Hakan bitiş düdüğü sonrası saha içine girip Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile sözlü atışma yaşadı.

Mert Hakan Yandaş, Samsunspor maçında süre almadı. (AA)Mert Hakan Yandaş, Samsunspor maçında süre almadı. (AA)

SONER GÖNÜL İTEREK UZAKLAŞTIRDI

Araya giren görevliler olayın büyümesini önlerken, Samsunspor'dan Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterdi.

Kısa süreli gerginliğin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasının yolunu tuttu.

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