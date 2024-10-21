Yine olay yine Mert Hakan Yandaş! Samsun maçının ardından gerginlik

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor
deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe
'de maç sonu sinirler gergindi. İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı lacivertliler 88. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Samsunspor 1 puanı taraftarıyla kutladı. (AA)
MERT HAKAN YANDAŞ GERİLİMİ!
Maçın ardından Fenerbahçe
li Mert Hakan Yandaş
ve Samsunspor
lu futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Mücadelede forma giymeyen Mert Hakan bitiş düdüğü sonrası saha içine girip Samsunspor kaptanı Zeki Yavru
ile sözlü atışma yaşadı.
Mert Hakan Yandaş, Samsunspor maçında süre almadı. (AA)
SONER GÖNÜL İTEREK UZAKLAŞTIRDI
Araya giren görevliler olayın büyümesini önlerken, Samsunspor'dan Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterdi.
Kısa süreli gerginliğin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasının yolunu tuttu.