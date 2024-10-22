Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, nereli? Basketbolcu Alperen Şengün maaşı ne kadar? 185 milyon dolar kaç TL?

(Takvim Foto Arşiv) 2018-19: Bandırma Kırmızı formasıyla Türkiye Basketbol Ligi'nde parladı. 2019-20: Bandırma'nın kapanmasının ardından Beşiktaş'a transfer oldu ve burada Basketbol Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 2021: NBA Draft'ında 1. tur 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi ve ardından Houston Rockets'a takaslandı.

(Takvim Foto Arşiv) NBA Kariyeri: Rekorlarla Dolu Bir Başarı Hikayesi NBA'de kısa sürede dikkat çeken Alperen Şengün, hem Rockets hem de lig tarihinde birçok önemli başarıya imza attı. NBA'de 1000 sayı ve 200 asist barajına ulaşan en genç pivot. Bir maçta 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist yapan en genç oyuncu. Triple-double yapan NBA tarihindeki en genç pivot ve Rockets tarihinde bunu başaran en genç basketbolcu. 21 yaş 99 gün ile NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot unvanını aldı. 45 sayı atarak, Mehmet Okur'un bir NBA maçında en çok sayı atan Türk oyuncu rekorunu kırdı.

(Takvim Foto Arşiv) Türk Sporuna Örnek Bir Yıldız Alperen Şengün'ün başarıları, yalnızca bireysel performansla sınırlı kalmayarak genç basketbolculara ilham kaynağı oldu. Türkiye millî basketbol takımında da forma giyen Şengün, ülkesini uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ediyor.

(Takvim Foto Arşiv) Yeni Hedefler ve Beklentiler 185 milyon dolarlık yeni sözleşmesiyle Houston Rockets'ın gelecekteki temel taşlarından biri olmayı hedefleyen Şengün, hem NBA'de hem de milli takımda daha büyük başarılara imza atmak istiyor. Şengün'ün performansı, önümüzdeki sezon Rockets'ın play-off iddialarında önemli bir rol oynayacak.