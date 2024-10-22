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Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, nereli? Basketbolcu Alperen Şengün maaşı ne kadar? 185 milyon dolar kaç TL?

NBA'de Türkiye’yi başarıyla temsil eden Alperen Şengün, Houston Rockets ile yeni sözleşme imzalayarak hem kariyerinde hem de Türk spor tarihinde önemli bir adım attı. Genç yıldız çaylak kontratının sonuna gelirken 5 yıl için yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu sözleşme Türk spor tarihine geçen en yüksek rakamlardan biri oldu. Peki, Alperen Şengün kimdir? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 13:10 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 13:10
Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, nereli? Basketbolcu Alperen Şengün maaşı ne kadar? 185 milyon dolar kaç TL?

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Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA ekiplerinden Houston Rockets ile yeni bir anlaşmaya imza atarak spor kariyerinde büyük bir adım attı. Çaylak kontratının sonuna yaklaşan Şengün, kulübüyle toplam 185 milyon dolar değerinde 5 yıl süreli sözleşme uzatma anlaşması yaptı. Anlaşmanın son yılı ise oyuncu opsiyonlu olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

NBA'den Resmi Açıklama Geldi

NBA yönetimi tarafından duyurulan sözleşme haberi, basketbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. 5 yıllık bu dev kontratla Şengün Türk spor tarihinin en yüksek ücretli sporcularından biri haline geldi.

22 Ekim'de hesaplanan tutara göre 185 milyon dolar 6.336.372.100,00 Türk Lirası ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Alperen Şengün Kimdir?

2002 yılında Giresun'da doğan Alperen Şengün, pivot ve uzun forvet pozisyonlarında oynayan bir basketbolcudur. Basketbola çocuk yaşlarda ilgi duyan Şengün, 13 yaşında Bandırma BK tarafından keşfedildi ve ilk profesyonel deneyimini burada yaşadı.

Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, nereli? Basketbolcu Alperen Şengün maaşı ne kadar? 185 milyon dolar kaç TL?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2018-19: Bandırma Kırmızı formasıyla Türkiye Basketbol Ligi'nde parladı.

2019-20: Bandırma'nın kapanmasının ardından Beşiktaş'a transfer oldu ve burada Basketbol Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

2021: NBA Draft'ında 1. tur 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi ve ardından Houston Rockets'a takaslandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

NBA Kariyeri: Rekorlarla Dolu Bir Başarı Hikayesi

NBA'de kısa sürede dikkat çeken Alperen Şengün, hem Rockets hem de lig tarihinde birçok önemli başarıya imza attı.

NBA'de 1000 sayı ve 200 asist barajına ulaşan en genç pivot.

Bir maçta 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist yapan en genç oyuncu.

Triple-double yapan NBA tarihindeki en genç pivot ve Rockets tarihinde bunu başaran en genç basketbolcu.

21 yaş 99 gün ile NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot unvanını aldı.

45 sayı atarak, Mehmet Okur'un bir NBA maçında en çok sayı atan Türk oyuncu rekorunu kırdı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Türk Sporuna Örnek Bir Yıldız

Alperen Şengün'ün başarıları, yalnızca bireysel performansla sınırlı kalmayarak genç basketbolculara ilham kaynağı oldu. Türkiye millî basketbol takımında da forma giyen Şengün, ülkesini uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yeni Hedefler ve Beklentiler

185 milyon dolarlık yeni sözleşmesiyle Houston Rockets'ın gelecekteki temel taşlarından biri olmayı hedefleyen Şengün, hem NBA'de hem de milli takımda daha büyük başarılara imza atmak istiyor. Şengün'ün performansı, önümüzdeki sezon Rockets'ın play-off iddialarında önemli bir rol oynayacak.

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