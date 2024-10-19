Aslan ayrıca Fenerbahçe'ye ait en uzun deplasman galibiyeti serisini de 13'e yükselterek bu alanda rekor kırdı.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray , 9'uncu haftada Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 2 ve Victor Osimhen 'in tek golü ile Akdeniz'den 3 puanla döndü.

Victor Osimhen'in gol sevincini kutladığı isimlerden biri de Sallai oldu [AA]

ÇITAYI PUSKAS ÖDÜLÜ'NE KOYDU

Karşılaşmada takımının 3. golünü atan Victor Osimhen ilkinde Ali Şansalan'a takıldı. Ancak uzatma dakikalarında ceza sahasında kaleye sırtı dönük şekilde topla buluştu ve röveşata ile farkı 3'e çıkarmayı başardı.

Dev forvet, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada; "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik.

Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı.

Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" diye konuştu.