Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 9'uncu haftada Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 2 ve Victor Osimhen'in tek golü ile Akdeniz'den 3 puanla döndü.
Aslan ayrıca Fenerbahçe'ye ait en uzun deplasman galibiyeti serisini de 13'e yükselterek bu alanda rekor kırdı.
Victor Osimhen'in gol sevincini kutladığı isimlerden biri de Sallai oldu [AA]
ÇITAYI PUSKAS ÖDÜLÜ'NE KOYDU
Karşılaşmada takımının 3. golünü atan Victor Osimhen ilkinde Ali Şansalan'a takıldı. Ancak uzatma dakikalarında ceza sahasında kaleye sırtı dönük şekilde topla buluştu ve röveşata ile farkı 3'e çıkarmayı başardı.
Dev forvet, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada; "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik.
Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı.
Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" diye konuştu.
Victor Osimhen'in gol vuruşu İtalya'da büyük ses getirdi. [AA]
"TÜRKLER ŞAŞIP KALDI"
Nijeryalı yıldızın bu golü İtalya'da da geniş yankı buldu. Pozisyon hakkında birçok yorum gelirken en çarpıcısı ise Napoli taraftarlarınınki oldu.
Mavi beyazlı ekibe gönül verenlere yakın bir yayın organı olan Spazio Napoli, 25 yaşındaki forvetle ilgili flaş ifadeler kullandı.
İnternet sitesi, Osimhen hakkında; "Osimhen'in çılgın golü... Türk taraftarlar şaşkınlıktan susup kaldı" başlığını attı.