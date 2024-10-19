SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Victor Osimhen golüyle İtalya'yı salladı! Dünya yıldızına büyük şok

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 3-0 yendiği mücadeleye takımının 3. golünü atarak katkıda bulunan ve şık vuruşuyla gündeme oturan Victor Osimhen, İtalya'da da büyük ses getirdi. Nijeryalı forvetin klasını konuşturduğu pozisyonun ardından Napoli'deki dünya yıldızı hakkında flaş ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

Burak Zihni Burak Zihni
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 23:13 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 23:20
Victor Osimhen golüyle İtalya’yı salladı! Dünya yıldızına büyük şok

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 9'uncu haftada Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 2 ve Victor Osimhen'in tek golü ile Akdeniz'den 3 puanla döndü.

Aslan ayrıca Fenerbahçe'ye ait en uzun deplasman galibiyeti serisini de 13'e yükselterek bu alanda rekor kırdı.

Victor Osimhen'in gol sevincini kutladığı isimlerden biri de Sallai oldu [AA]Victor Osimhen'in gol sevincini kutladığı isimlerden biri de Sallai oldu [AA]

ÇITAYI PUSKAS ÖDÜLÜ'NE KOYDU

Karşılaşmada takımının 3. golünü atan Victor Osimhen ilkinde Ali Şansalan'a takıldı. Ancak uzatma dakikalarında ceza sahasında kaleye sırtı dönük şekilde topla buluştu ve röveşata ile farkı 3'e çıkarmayı başardı.

Dev forvet, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada; "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik.

Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı.

Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" diye konuştu.

Victor Osimhen'in gol vuruşu İtalya'da büyük ses getirdi. [AA]Victor Osimhen'in gol vuruşu İtalya'da büyük ses getirdi. [AA]

"TÜRKLER ŞAŞIP KALDI"

Nijeryalı yıldızın bu golü İtalya'da da geniş yankı buldu. Pozisyon hakkında birçok yorum gelirken en çarpıcısı ise Napoli taraftarlarınınki oldu.

Mavi beyazlı ekibe gönül verenlere yakın bir yayın organı olan Spazio Napoli, 25 yaşındaki forvetle ilgili flaş ifadeler kullandı.

İnternet sitesi, Osimhen hakkında; "Osimhen'in çılgın golü... Türk taraftarlar şaşkınlıktan susup kaldı" başlığını attı.

Victor Osimhen golüyle İtalya’yı salladı! Dünya yıldızına büyük şok

Napoli taraftarlarının Victor Osimhen'e sevgisi bitmiyor. [AA]Napoli taraftarlarının Victor Osimhen'e sevgisi bitmiyor. [AA]

"LUKAKU HİÇBİR ZAMAN OSIMHEN OLMAYACAK"

Haberin detayında deneyimli forvetin 78'inci dakikada oyuna girdiği ve 2 gol attığına vurgu yapılarak; "Nijeryalı forvet 33 yıl sonra İtalya şampiyonluğunun elde edildiği tarihi başarıda kahramanlar arasındaydı ancak ayrılışı çok acı oldu.

Napoli halkı bu gidişten sonra onu tamamen affetmedi ancak Romelu Lukaku sayesinde tavır değiştirdiler. Belçikalı oyuncu hiçbir zaman Victor Osimhen olmayacak. Bu kesin. Ancak attığı goller ve yaptığı asistlerle iyi katkı sağladı." denildi.

Victor Osimhen'in gol vuruşu (AA)Victor Osimhen'in gol vuruşu (AA)

"İNSANLIK DIŞI VURUŞ"

Goal, Osimhen için; "Yaptığı vuruşla olağanüstü bir gol attı. Stattaki tribünler onun için dondu kaldı. Sonrasında alkışladılar..." başlığı ile şık golü okuyucularına atardı.

Corriera dello Sport ise "Victor Osimhen'in inanılmaz röveşatası" başlığıyla golün fotoğraflı paylaşımını yaptı.

Area Napoli de; "İnsanlık dışı bir vuruş" yorumunda bulundu.

Mauro Icardi yine sahnede! Victor Osimhene mesaj gönderdiMauro Icardi yine sahnede! Victor Osimhene mesaj gönderdi
Mauro Icardi yine sahnede! Victor Osimhen'e mesaj gönderdi
Yıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyasporu 3-0 yendiYıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyasporu 3-0 yendi
Yıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyaspor'u 3-0 yendi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Tunç’a ’Yenidoğan çetesi’ talimatı: Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın
Lübnan’daki Türkmen derneklerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Onurlu desteğini her gün takip ediyoruz
Bebek katili doktor Mehmet Gürül hakkında şok detaylar ortaya çıktı! Mağdur ailelerin anlattıkları kan dondurdu
Yenidoğan Çetesi mağduru aile tek tek anlattı: Biz yandık, başkaları yanmasın!
Acılı anneler isyan etti! Kapılar yumruklandı: 3 sefer entübe yaptılar bebeğime
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Victor Osimhen golüyle İtalya’yı salladı! Dünya yıldızına büyük şok
Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi
CANLI | Netanyahu’nun evine füze! Soykırımcıdan saldırı tehdidi: İran bedelini ağır ödeyecek
Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu
Yıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyaspor’u 3-0 yendi
Başkan Erdoğan’dan Almanya Başbakanı Scholz ile ortak toplantı: Vicdanı olan İsrail’e dur desin!
Yenidoğan çetesinin üyesi hemşire Mehtap Sayar’dan kan donduran itiraf: Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun
Yenidoğan çetesinin teyze kod adlı hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu’ndan kan donduran sözler: Zaten ölecekti
Fırtına hayata döndü! Trabzonspor Başakşehir’i 1-0 yendi
SON DAKİKA