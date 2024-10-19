Mauro Icardi yine sahnede! Victor Osimhen’e mesaj gönderdi

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Sarı kırmızılı formayı giydikten sonra geçirdiği 2 sezonda elde ettiği istatistiklerle göz kamaştıran Mauro Icardi, yine adından söz ettirmeyi başardı. Kötü başladığı sezonda sakatlık da geçiren ve bir süre formasından uzak kalan Arjantinli golcü, Antalyaspor karşısında attığı gollerle Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'e de mesaj göndererek formasının garanti olmadığının sinyallerini verdi.