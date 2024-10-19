Mauro Icardi yine sahnede! Victor Osimhen’e mesaj gönderdi

Sarı kırmızılı formayı giydikten sonra geçirdiği 2 sezonda elde ettiği istatistiklerle göz kamaştıran Mauro Icardi, yine adından söz ettirmeyi başardı.
Kötü başladığı sezonda sakatlık da geçiren ve bir süre formasından uzak kalan Arjantinli golcü, Antalyaspor karşısında attığı gollerle Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'e de mesaj göndererek formasının garanti olmadığının sinyallerini verdi.
Mauro Icardi bu sezon 4. golünü kaydetti [AA]
Galatasaray kariyerinde Antalyaspor'a karşı 3 kez mücadele eden Mauro Icardi, 4 gol sevinci yaşadı. Tangocu forvet bir de asist yaparak gols servisinde bulundu.
9'uncu hafta maçında perdeyi açan vuruşu yaparak da takımını öne geçirdi. İkinci devrede de farkı ikiye çıkardı.
Mauro Icardi bu sezon 2. deplasman golüne imza attı [AA]
Zaman zaman tartışılsa da attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Antalyaspor maçı ile birlikte sarı kırmızılı forma altında 12'inci kafa golünü atmayı başardı.
Deneyimli forvet, en önemli özelliklerinden biri kafa golleri olan Victor Osimhen'e de bir bakıma mesaj gönderdi ve formaya talip olduğunu gösterdi.