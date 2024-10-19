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Florent Malouda'dan Victor Osimhen için Chelsea'ye transfer çağrısı!

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, puanını 25'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Ayrıca Fenerbahçe'nin de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı. Sarı kırmızılılarda forma giyen birçok futbolcu Avrupa'nın dev takımlarının listesinde bulunuyor. Diğer yandan Trabzonspor'un eski futbolcusu Florent Malouda, Cimbom'un yıldızı Victor Osimhen için transfer açıklamasında bulundu ve Chelsea'ye çağrı yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 00:36 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 00:44
Florent Malouda’dan Victor Osimhen için Chelsea’ye transfer çağrısı!

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Üst üste aldığı 2 şampiyonluğun ardından 3. kez kupa kaldırmak ve 5 yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, Antalyaspor engelini 3-0 gibi net bir skorla geçti. Sarı kırmızılıların gollerini Mauro Icardi ve Victor Osimhen kaydetti.

İki futbolcunun söz konusu mücadelede gösterdiği performans herkesi memnun ederken özellikle Nijeryalı yıldızın golü dünya basınını süsledi ve geniş yankı buldu.

Victor Osimhen attığı golle dünya gündemineo turdu (AA)Victor Osimhen attığı golle dünya gündemineo turdu (AA)

Geldiği günden bu yana adından söz ettiren 25 yaşındaki forvetin özellikle ocak ayında ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. Birçok spekülasyonun medyada yer aldığı süreçle ilgili olarak flaş bir açıklama geldi.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Florent Malouda, Galatasaray'ın yıldızı için Chelsea'ye transfer çağrısında bulundu.

Florent Malouda Trabzonspor forması giymişti (AFP)Florent Malouda Trabzonspor forması giymişti (AFP)

Malouda yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Yaz aylarında neredeyse bu transferi bitiriyorduk. Onu kadromuza katacaktık. O da bu takıma destek verecek kalibrede bir oyuncu.

Ocak ayında onu takıma katma fırsatı varsa hemen değerlendirilmeli. Okuduğum kadarıyla yaz aylarında belirtilen rakamların daha da azına mal olacağı bildiriliyor." dedi.

Florent Malouda’dan Victor Osimhen için Chelsea’ye transfer çağrısı!

Victor Osimhen galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı (AA)Victor Osimhen galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı (AA)

Osimhen gibi oyuncular için savaş verilmesi gerektiğinin altını çizen eski yıldız; "Chelsea Victor Osimhen gibi oyuncular için savaşa girmeli. Evet o, bu kategorideki bir oyuncu. Osimhen daha fazla kalite vaat ediiyor.

Aynı zamanda Manchester City v Arsenal gibi takımlara sizi bir adım daha yaklaştırır " ifadelerini kullandı.

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