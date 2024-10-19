Florent Malouda’dan Victor Osimhen için Chelsea’ye transfer çağrısı!

Üst üste aldığı 2 şampiyonluğun ardından 3. kez kupa kaldırmak ve 5 yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray , Antalyaspor engelini 3-0 gibi net bir skorla geçti. Sarı kırmızılıların gollerini Mauro Icardi ve Victor Osimhen kaydetti.

Geldiği günden bu yana adından söz ettiren 25 yaşındaki forvetin özellikle ocak ayında ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. Birçok spekülasyonun medyada yer aldığı süreçle ilgili olarak flaş bir açıklama geldi.

Florent Malouda Trabzonspor forması giymişti (AFP)

Malouda yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Yaz aylarında neredeyse bu transferi bitiriyorduk. Onu kadromuza katacaktık. O da bu takıma destek verecek kalibrede bir oyuncu.

Ocak ayında onu takıma katma fırsatı varsa hemen değerlendirilmeli. Okuduğum kadarıyla yaz aylarında belirtilen rakamların daha da azına mal olacağı bildiriliyor." dedi.