Aslan, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in golleriyle sonuca giderken Fenerbahçe'nin de deplasman rekorunu kırmış oldu.

Süper Lig 'in lideri Galatasaray , deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar çok rahat bir oyun ortaya koyduğu zorlu deplasmanda rakibini 3-0 yenerek yoluna devam etti..

46. dakikada Erdal'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti. 51. dakikada Berkan Kutlu'nun kale çizgisi önüne çevirdiği topa Sallai'nin dokunuşunda kaleci gole izin vermedi. 52. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Yunus Akgün'ün pasında penaltı noktasına yakın bir noktada topu alan Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2 90+2. dakikada Hakim Ziyech'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topu kontrol eden Victor Osimhen sol çaprazdan röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

Mauro Icardi'nin golü sonrası Galatasaraylı oyuncular böyle sevindi. [AA]

ICARDI ANTALYASPOR'U YİNE BOŞ GEÇMEDİ



Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk golü Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli golcü, ilk sezonunda ilk kez mücadele ettiği kırmızı beyazlı ekibe karşı ağları havalandırmıştı. 2. sezonunda ise yine bir kez oynayabildi. Çünkü ikinci karşılaşmada cezası vardı. Arjantinli forvet, Antalya da bir kez ağları sarstı ve bir de asist yaptı.

Bu sezon da yine Akdeniz temsilcisine karşı yine gol sevinci yaşadı.