Süper Lig'in lideri Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar çok rahat bir oyun ortaya koyduğu zorlu deplasmanda rakibini 3-0 yenerek yoluna devam etti..
Aslan, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in golleriyle sonuca giderken Fenerbahçe'nin de deplasman rekorunu kırmış oldu.
Galatasaray Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. [İHA]
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
14. dakikada Güray'ın sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Sallai'nin sert şutunda kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi
38. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içerisine yerden bıraktığı pası alan Mertens'in şutunda meşin yuvarlak kaleci kaleci Kenan Piric'ten sekti. Tekrar topu önünde bulan Mertens'in vuruşunda yine Piric meşin yuvarlağı kurtardı.
45+3. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Sam Larsson'un kafa vuruşunda top kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.
46. dakikada Erdal'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
51. dakikada Berkan Kutlu'nun kale çizgisi önüne çevirdiği topa Sallai'nin dokunuşunda kaleci gole izin vermedi.
52. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Yunus Akgün'ün pasında penaltı noktasına yakın bir noktada topu alan Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
90+2. dakikada Hakim Ziyech'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topu kontrol eden Victor Osimhen sol çaprazdan röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
Mauro Icardi'nin golü sonrası Galatasaraylı oyuncular böyle sevindi. [AA]
ICARDI ANTALYASPOR'U YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk golü Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli golcü, ilk sezonunda ilk kez mücadele ettiği kırmızı beyazlı ekibe karşı ağları havalandırmıştı. 2. sezonunda ise yine bir kez oynayabildi. Çünkü ikinci karşılaşmada cezası vardı. Arjantinli forvet, Antalya da bir kez ağları sarstı ve bir de asist yaptı.
Bu sezon da yine Akdeniz temsilcisine karşı yine gol sevinci yaşadı.