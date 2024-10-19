PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Yıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyaspor'u 3-0 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip, süper golcüsü Mauro Icardi'nin iki yarıda da attığı goller ve Victor Osimhen'in harika vuruşuyla karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 25'e yükseltti. Ayrıca Fenerbahçe'nin 12 maçlık en uzun deplasman galibiyet rekorunu da tarihe gömmeyi başardı. İşte Antalyaspor - Galatasaray maçında yaşananlar ve önemli anlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 17:51 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 21:30
Yıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyaspor’u 3-0 yendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'in lideri Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar çok rahat bir oyun ortaya koyduğu zorlu deplasmanda rakibini 3-0 yenerek yoluna devam etti..

Aslan, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in golleriyle sonuca giderken Fenerbahçe'nin de deplasman rekorunu kırmış oldu.

Galatasaray Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. [İHA]Galatasaray Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. [İHA]


MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada Güray'ın sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Sallai'nin sert şutunda kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi

38. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içerisine yerden bıraktığı pası alan Mertens'in şutunda meşin yuvarlak kaleci kaleci Kenan Piric'ten sekti. Tekrar topu önünde bulan Mertens'in vuruşunda yine Piric meşin yuvarlağı kurtardı.

45+3. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Sam Larsson'un kafa vuruşunda top kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

46. dakikada Erdal'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

51. dakikada Berkan Kutlu'nun kale çizgisi önüne çevirdiği topa Sallai'nin dokunuşunda kaleci gole izin vermedi.

52. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Yunus Akgün'ün pasında penaltı noktasına yakın bir noktada topu alan Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+2. dakikada Hakim Ziyech'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topu kontrol eden Victor Osimhen sol çaprazdan röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

Mauro Icardi'nin golü sonrası Galatasaraylı oyuncular böyle sevindi. [AA]Mauro Icardi'nin golü sonrası Galatasaraylı oyuncular böyle sevindi. [AA]

ICARDI ANTALYASPOR'U YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk golü Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli golcü, ilk sezonunda ilk kez mücadele ettiği kırmızı beyazlı ekibe karşı ağları havalandırmıştı. 2. sezonunda ise yine bir kez oynayabildi. Çünkü ikinci karşılaşmada cezası vardı. Arjantinli forvet, Antalya da bir kez ağları sarstı ve bir de asist yaptı.

Bu sezon da yine Akdeniz temsilcisine karşı yine gol sevinci yaşadı.

Yıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyaspor’u 3-0 yendi

Ismail Jakobs maça devam edemedi. [AA]Ismail Jakobs maça devam edemedi. [AA]

ISMAIL JAKOBS DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta Ismail Jakobs sakatlık yaşadı. 23'üncü dakikada oyun alanına giren sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılan yıldız futbolcu her şeye rağmen maça devam edemedi ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

Yunus Akgün bu sezon ilk asistini yaptı (AA)Yunus Akgün bu sezon ilk asistini yaptı (AA)

YUNUS'TAN İLK ASİST!

Sarı kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu Yunus Akgün, bu sezon attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

Yunus, Mauro Icardi'nin ikinci golünde asisti yapan isim olarak bu alanda bir ilke imza attı.

REKORU KIRDI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi oldu.

Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sene dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Cimbom, Fenerbahçe'ye ait rekoru bu sonuçla tarihe gömdü.

Galatasaraya Jelert müjdesi! Yeni adresi şoke ettiGalatasaraya Jelert müjdesi! Yeni adresi şoke etti
Galatasaray'a Jelert müjdesi! Yeni adresi şoke etti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Tunç’a ’Yenidoğan çetesi’ talimatı: Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu
CANLI | Netanyahu’nun evine füze! Soykırımcıdan saldırı tehdidi: İran bedelini ağır ödeyecek
Yıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyaspor’u 3-0 yendi
Başkan Erdoğan’dan Almanya Başbakanı Scholz ile ortak toplantı: Vicdanı olan İsrail’e dur desin!
Yenidoğan çetesinin üyesi hemşire Mehtap Sayar’dan kan donduran itiraf: Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun
Yenidoğan çetesinin teyze kod adlı hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu’ndan kan donduran sözler: Zaten ölecekti
Fırtına hayata döndü! Trabzonspor Başakşehir’i 1-0 yendi
Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı ve iki kritik ismin cep telefonu incelemeleri ortaya çıktı! Ambulans şoförü çete koordinatörü oldu
Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi
Jose Mourinho’dan farklı 11! Samsun maçında o yıldızlar sahada
Yeni liste geldi: Yine Sabri Akın’ın zeytinyağları! Köftede kanatlı eti çıktı | İşte marka marka o sahtekarlar...
Osayi’den flaş Galatasaray ve Batshuayi sözleri!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan bölgesel savaş uyarısı: İsrail İran’ı savaşın içine çekmeye çalışıyor | Erakçi’den hazırız mesajı!
SON DAKİKA