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Victor Osimhen'den sansasyonel dönüş! Mauro Icardi'ye cevap verdi... Puskas iddiası

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor'u yendiği mücadelede takımının 3. golünü atan Victor Osimhen, sakatlığı sonrası akşama damga vurmayı başardı. Yıldız futbolcu yaptığı vuruşla farkı üçe çıkarmanın yanı sıra kalitesiyle de bir kez daha adından söz ettirdi. Ayrıca golünün Puskas Ödülü'ne aday olabileceğini söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 21:21 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 21:59
Victor Osimhen’den sansasyonel dönüş! Mauro Icardi’ye cevap verdi... Puskas iddiası

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Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Cimbom, Fenerbahçe'nin en uzun süre deplasman galibiyeti rekorunu da kırmış oldu.

Karşılaşmada oyuna giren ve topla ilk buluştuğu anda ağları havalandıran Victor Osimhen, maçın hakemi Ali Şansalan'a takıldı.

Victor Osimhan gol sonrası maskesini çıkarıp sevindi. [AA]Victor Osimhan gol sonrası maskesini çıkarıp sevindi. [AA]

ICARDI'YE CEVAP VERDİ!

Maçın uzatma dakikalarında ise adeta kasırga vuruşu yaptı. Nijeryalı forvet, ceza sahasında sırtı dönük haldeyken önüne gelen topa yaptığı röveşata vuruşla birlikte farkı üçe çıkardı.

Yıldız golcünün yaşadığı sakatlık sonrasında yaptığı bu dönüş başta Teknik Direktör Okan Buruk olmak üzere tüm Galatasaraylıları sevindirdi.

Osimhen, kendisine attığı 2 golle mesaj gönderen mevkidaşı ve takım arkadaşı Mauro Icardi'ye de bu şık vuruşla cevap vermiş oldu.

Mauro Icardi yine sahnede! Victor Osimhene mesaj gönderdiMauro Icardi yine sahnede! Victor Osimhene mesaj gönderdi
Mauro Icardi yine sahnede! Victor Osimhen'e mesaj gönderdi

Victor Osimhen'in golü attığı o an... (AA)Victor Osimhen'in golü attığı o an... (AA)

PUSKAS İDDİASI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı dev forvet; "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik." dedi.

Golünün iptali sonrasında ikincisinde de aynı tehlike ile karşı karşıya kaşan 25 yaşındaki golcü; "Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı." diye konuştu.

Victor Osimhen ayrıca, "Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" açıklamasını yaptı.

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