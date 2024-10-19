Trendyol Süper Lig 'in 9'uncu haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray , sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Cimbom, Fenerbahçe'nin en uzun süre deplasman galibiyeti rekorunu da kırmış oldu.

Victor Osimhan gol sonrası maskesini çıkarıp sevindi. [AA]

ICARDI'YE CEVAP VERDİ!

Maçın uzatma dakikalarında ise adeta kasırga vuruşu yaptı. Nijeryalı forvet, ceza sahasında sırtı dönük haldeyken önüne gelen topa yaptığı röveşata vuruşla birlikte farkı üçe çıkardı.

Yıldız golcünün yaşadığı sakatlık sonrasında yaptığı bu dönüş başta Teknik Direktör Okan Buruk olmak üzere tüm Galatasaraylıları sevindirdi.

Osimhen, kendisine attığı 2 golle mesaj gönderen mevkidaşı ve takım arkadaşı Mauro Icardi'ye de bu şık vuruşla cevap vermiş oldu.

Victor Osimhen'in golü attığı o an... (AA)

PUSKAS İDDİASI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı dev forvet; "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik." dedi.

Golünün iptali sonrasında ikincisinde de aynı tehlike ile karşı karşıya kaşan 25 yaşındaki golcü; "Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı." diye konuştu.

Victor Osimhen ayrıca, "Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" açıklamasını yaptı.