Fenerbahçe yönetiminin 2023 yazında İskoç ekibi Rangers'tan flaş transfer olarak bonservis bedeli ödemeden 4 yıllığına kadrosuna kattığı ilk isim olan Ryan Kent'in, büyük hayal kırıklığıyla sözleşmesi feshedildi.
Başkan Ali Koç'un, transferin ardından "Göreceksiniz, aldığımız için helal olsun diyeceksiniz" ifadesini kullandığı İngiliz futbolcu, beklentilerin çok uzağında kaldı. Geride kalan dönemde ne teknik direktör İsmail Kartal ne de bu sezon Mourinho, oyuncuyu kadroda düşünmedi. F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Süper Lig kadrosuna dahil etmediği Kent, bu yaz da ısrarlara rağmen tüm teklifleri geri çevirerek takımı zor durumda bıraktı.
Fenerbahçe'de Kent zararı!
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında transfer olan Ryan Kent, hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho tarafından tercih edilmedi. İngiliz yıldızın sözleşmesi feshedilirken Fenerbahçe'yi büyük zarara uğrattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 14:35 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 14:35
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TAKIMDA SON TERCİHTEN ÖTEYE GİDEMEDİ
Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve son transfer Filip Kostic'in arkasında son tercihten öteye gidemeyen 27 yaşındaki oyuncu, ayrılırken cebine koyduğu parayla dudak uçuklattı. Yıllık 2.2 milyon Euro maaşı (imza parası dahil) bulunan İngiliz futbolcu, geçen sezonki maaşını tam olarak aldı. Bu seneki ücretinin ise daha sezon bitmeden 1.1 milyon Euro'sunu cebine koydu. Kent, 19 maç oynadığı Fenerbahçe'den 1,5 yılda toplamda 3.2 milyon Euro (122.6 milyon TL) kazanarak ayrıldı.