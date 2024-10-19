Fenerbahçe’de Kent zararı!

Mert Hakan Yandaş ve Ryan Kent. (IHA)

TAKIMDA SON TERCİHTEN ÖTEYE GİDEMEDİ



Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve son transfer Filip Kostic'in arkasında son tercihten öteye gidemeyen 27 yaşındaki oyuncu, ayrılırken cebine koyduğu parayla dudak uçuklattı. Yıllık 2.2 milyon Euro maaşı (imza parası dahil) bulunan İngiliz futbolcu, geçen sezonki maaşını tam olarak aldı. Bu seneki ücretinin ise daha sezon bitmeden 1.1 milyon Euro'sunu cebine koydu. Kent, 19 maç oynadığı Fenerbahçe'den 1,5 yılda toplamda 3.2 milyon Euro (122.6 milyon TL) kazanarak ayrıldı.