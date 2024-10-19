Kayseri’de kazanan yok! Gaziantep kaçtı Kayserispor yakaladı: 2-2

Kayserispor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında kozlarını paylaştı. İki takımın kıran kırana mücadelesine sahne olan randevu 2-2 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.
Karşılaşmanın 22'inci dakikasında David Okereke takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Kırmızı siyahlıların golüne 2 dk sonra Aylton Boa Morte cevap verdi. Kacper Kozlowski, ilk yarı sona ererken Güneydoğu temsilcisinin ikinci kez öne geçmeini sağladı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci devrede ise Miguel Cardoso, Duckens Nazon'un asisti ile ağları havalandırdı ve maç 2-2 sona erdi.
Kayserispor ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı (İHA)
MAÇTAN DAKİKALAR
57. dakikada Kayserispor skoru 2-2 yaptı. Nazon'un topuk pası ile ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Yan hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, VAR incelemesinin ardından hakem gol kararı verdi.
83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bourabia'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte bulunan Mane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
89. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta, Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.
Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.
22'nci dakikada sağ kanattan topu taşıyan Sorescu'nun ceza sahası içinde topla buluşturduğu Okereke'nin şık dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
24'üncü dakikada rakip cezası içinde Cardoso'nun yaptığı pres sonuç verdi. Ndiaye'den topu kazanan Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içinde kafa topuna yükselen Boa Morte'nin vuruşunda skora denge geldi. 1-1
34'üncü dakikada Cardoso'nun sağ kanattan taşıyarak ceza sahası içine gönderdiği topta Mane kafa pası ile Bahoken'i topla buluşturdu. Bahoken'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Dioudis topu 2 hamlede kontrol etti.
43'üncü dakikada Kayserispor kontra atağında Cardoso'nun ceza sahası yayının hemen dışından yaptığı sert vuruşta top kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.
45+1'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kozlowski'nin yaptığı vuruşta konuk ekip yeniden öne geçti. 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
57'nci dakikada Nazon'un şık topuk pasında ceza sahası içinde topa hareketlenen Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı ve skora yeniden denge geldi. 2-2
63'üncü dakikada Cardoso'nun sağ kanattan gönderdiği topa hareketlenen Boa Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.
88'inci dakikada ceza sahası yayının hemen dışından kullanılan frikikte Kartal Kayra'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinde patladı ve oyun alanının dışına çıktı.
Kayserispor ve Gaziantepspor istediği galibiyeti elde edmedi. (İHA)
KAYSERİ HATAY'A
İki takımın zorlu randevusunun ardından Kayserispor, Mersin deplasmanında Hatayspor'un konuğu olacak. Gaziantep FK ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.