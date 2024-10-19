Kayseri’de kazanan yok! Gaziantep kaçtı Kayserispor yakaladı: 2-2

Kayserispor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında kozlarını paylaştı. İki takımın kıran kırana mücadelesine sahne olan randevu 2-2 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Karşılaşmanın 22'inci dakikasında David Okereke takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Kırmızı siyahlıların golüne 2 dk sonra Aylton Boa Morte cevap verdi. Kacper Kozlowski, ilk yarı sona ererken Güneydoğu temsilcisinin ikinci kez öne geçmeini sağladı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci devrede ise Miguel Cardoso, Duckens Nazon'un asisti ile ağları havalandırdı ve maç 2-2 sona erdi.