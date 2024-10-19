Galatasaray yönetimi Nelsson’un sözleşmesini uzatmak için bastırıyor!

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Bir yandan ara transfer çalışmaları sessiz sedasız başlayan Galatasaray diğer yandan iç transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isimlerden birisi de Victor Nelsson. Başta Fiorentina almak üzere çok sayıda takımın listesinde yer alan Danimarkalı stoperin 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatmak isteyen yönetim, maaş konusunda da güncellemeye gitmeyi hedefliyor.

Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) ARADA CİDDİ FARK VAR

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Nelsson'un 1.3 milyon Euro olan garanti ücretini 2 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor. Ancak yıldız futbolcunun menajerinin yapılan ilk görüşmede kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı öne sürülüyor.