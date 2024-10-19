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Fenerbahçe'den Rihanna projesi! Hedef 50 milyon dolar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, dev bir projeye imza atmak için harekete geçti. Sarı lacivertliler dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ile reklam anlaşması imzalayacak. Bu projeden beklenen gelir ise 50 milyon dolar. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:25 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:38
Fenerbahçe’den Rihanna projesi! Hedef 50 milyon dolar

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Fenerbahçe sıra dışı bir iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre Acun Ilıcalı, Rihanna ile özel bir anlaşma imzalayacak.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve eşi ASAP Rocky ile önemli bir tanıtım anlaşması yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
Rıhanna. (X)Rıhanna. (X)
FENERBAHÇE FORMASIYLA MAÇ İZLEYECEKLER

Bu anlaşma ile Rihanna ve eşi ASAP Rocky, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye gelecek. Dünyaca ünlü çift ayrıca Fenerbahçe formalı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

Rihanna'nın Instagram'da 151 milyon, X'te ise 108.5 milyon takipçisi bulunuyor. ASAP Rocky'nin Instagram takipçi sayısı ise yaklaşık 20 milyon.

Rihanna. (X)Rihanna. (X)
HEDEF 50 MİLYON DOLAR

Fenerbahçe yönetimi uluslararası çapta ses getirmeyi hedeflediği bu anlaşmadan 50 milyon dolarlık gelir bekliyor.

Fenerbahçe'nin anlaşma kapsamında Rihanna ve ASAP Rocky'ye yapacağı ödeme ise henüz netleşmedi.

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