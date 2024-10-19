Fenerbahçe’den Rihanna projesi! Hedef 50 milyon dolar

Rihanna. (X)

HEDEF 50 MİLYON DOLAR



Fenerbahçe yönetimi uluslararası çapta ses getirmeyi hedeflediği bu anlaşmadan 50 milyon dolarlık gelir bekliyor.



Fenerbahçe'nin anlaşma kapsamında Rihanna ve ASAP Rocky'ye yapacağı ödeme ise henüz netleşmedi.