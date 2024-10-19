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Osayi'den flaş Galatasaray ve Batshuayi sözleri!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı lacivertlilerle henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Nijeryalı yıldızın adı Galatasaray ile de anılıyordu. Osayi'den bu doğrultuda flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:48 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:48
Osayi’den flaş Galatasaray ve Batshuayi sözleri!

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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk hasretini bu sezon mutlaka sonlandırmak istiyor.

Bu anlamda Kanarya teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Osayi Samuel. (AA)Osayi Samuel. (AA)OSAYI VE İRFAN CAN TRANSFERİN GÖZDESİ

Sarı-lacivertliler yoğun fikstürden kayıpsız bir şekilde çıkmak isterken takımda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de pek çok futbolcu gösterdikleri performansla transferin gözdesi haline geldiler.

Osayi'nin adı Galatasaray ile anılıyor. (AA)Osayi'nin adı Galatasaray ile anılıyor. (AA)ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR

Kanarya'da bu oyunculardan birisi de Bright Osayi-Samuel. Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Adı ezeli rakipleri Galatasaray ile anılan oyuncudan bu konuyla ilgili flaş açıklamalar geldi.

Osayi’den flaş Galatasaray ve Batshuayi sözleri!

Michy Batshuayi. (AA)Michy Batshuayi. (AA)"O HATAYI YAPMAM"

Fotomaç'ın haberine göre Osayi'nin Fenerbahçe'de kalmak istediği ve yakın çevresine de "Michy'nin yaptığı hatayı yapmam" dediği ortaya çıktı.

Nijeryalı yıldızın transfer durumuna dair gelişmeler büyük bir merakla takip edilmeye başlandı.

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