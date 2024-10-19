Osayi’den flaş Galatasaray ve Batshuayi sözleri!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk hasretini bu sezon mutlaka sonlandırmak istiyor.
Bu anlamda Kanarya teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk hasretini bu sezon mutlaka sonlandırmak istiyor.
Bu anlamda Kanarya teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
OSAYI VE İRFAN CAN TRANSFERİN GÖZDESİ
Sarı-lacivertliler yoğun fikstürden kayıpsız bir şekilde çıkmak isterken takımda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de pek çok futbolcu gösterdikleri performansla transferin gözdesi haline geldiler.
ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR
Kanarya'da bu oyunculardan birisi de Bright Osayi-Samuel. Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Adı ezeli rakipleri Galatasaray ile anılan oyuncudan bu konuyla ilgili flaş açıklamalar geldi.
"O HATAYI YAPMAM"
Fotomaç'ın haberine göre Osayi'nin Fenerbahçe'de kalmak istediği ve yakın çevresine de "Michy'nin yaptığı hatayı yapmam" dediği ortaya çıktı.
Nijeryalı yıldızın transfer durumuna dair gelişmeler büyük bir merakla takip edilmeye başlandı.