Osayi’den flaş Galatasaray ve Batshuayi sözleri!

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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk hasretini bu sezon mutlaka sonlandırmak istiyor.



Bu anlamda Kanarya teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Osayi Samuel. (AA)OSAYI VE İRFAN CAN TRANSFERİN GÖZDESİ



Sarı-lacivertliler yoğun fikstürden kayıpsız bir şekilde çıkmak isterken takımda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Fenerbahçe'de pek çok futbolcu gösterdikleri performansla transferin gözdesi haline geldiler.