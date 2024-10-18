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Yıldız futbolcudan Jose Mourinho için 'hain' açıklaması!

Adı bir süre Türk kulüpleriyle anıldıktan sonra PSV Eindhoven ile kontrat imzalayarak ülkesine dönen Rick Karsdorp, eski hocası Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, Portekizli antrenörün kendisine hain dediğini ancak bundan dolayı özür dilemediğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 23:44 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 23:53
Yıldız futbolcudan Jose Mourinho için ’hain’ açıklaması!

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Geride kalan yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği Rick Karsdorp, PSV Eindhoven ile kontrat imzalamıştı. Hollandalı sağ bek, 2022-2023 sezonunda birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlıklar için açıklamalarda bulundu ve deneyimli antrenörün kendisinden özür dilemediğini söyledi.

Jose Mourinho ve Rick Karsdorp Roma'da birlikte çalıştı (Telegrafi)Jose Mourinho ve Rick Karsdorp Roma'da birlikte çalıştı (Telegrafi)

"İHANET ETTİ DEDİ VE ÖZÜR DİLEMEDİ"

Yıldız futbolcu, o dönem Jose Mourinho ile arasında geçen olaylarla ilgili olarak; "Lazio ile oynadığımız derbide sahadan çıktıktan sonra hemen montumu almaya gittim. Mourinho, bu durumdan çok rahatsız oldu. O zamanki sonuçlar çok kötüydü ve sanırım beni kullanarak herkese bir mesaj vermek istedi. (Mourinho, o dönem, "Diğer oyuncuların çabalarına ihanet etti. Üzüldüğüm şey, takım arkadaşlarına karşı profesyonel olmayan ve haksız tutumu. Bunu soyunma odasında da söyledim" demişti) Bana böyle söylediği için hiç özür dilemedi." dedi.

Rick Karsdorp sezon başında PSV'ye imza attı (Tribuna)Rick Karsdorp sezon başında PSV'ye imza attı (Tribuna)

"BASIN ÖNÜNDE YAPMAMALIYDI"

PSV'nin deneyimli futbolcusu, olay sonrasında Jose Mourinho'nun kendisiyle iletişime gçemek istediğini ve cevap vermemek adına direndiğini söyleyerek; "Mourinho, öyle bir adam değil, benimle yeniden iletişim kurmak istedi ama direndim. Soyunma odasında bana birkaç kez hain dedi. Bunu soyunma odasında yapabilir ama basın önünde yapmamalıydı, bu benim için sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcudan Jose Mourinho için ’hain’ açıklaması!

Rick Karsdorp, Jose Mourinho'nun kendisine birkaç kez hain dediğini söyledi (Romanista)Rick Karsdorp, Jose Mourinho'nun kendisine birkaç kez hain dediğini söyledi (Romanista)

"HAİN DEDİĞİNDE AYRILMALIYDIM"

Rick Karsdorp, "Mourinho hiç özür dilemedi. Medyaya gerçekten neler olduğunu söylemek istedim ama bunu yapmadım. Mourinho ile yaptığımız komik konuşmaların mesajları hala cep telefonumda duruyor. Bu yüzden yaptığı açıklama beni şaşırttı. Mourinho çok ileri gitti. Bana herkesin önünde hain dediğinde Roma'dan ayrılmalıydım." diye konuştu.

Jose Mourinho Rick Karsdorp'a sözleri sonrasında geri adım atmış ancak özü dilememişti (AP)Jose Mourinho Rick Karsdorp'a sözleri sonrasında geri adım atmış ancak özü dilememişti (AP)

NELER YAŞANMIŞTI?

Tecrübeli futbolcu birlikte Konferans Ligi şampiyonluğu da yaşadığı hocasıyla arasındaki sorun sonrasında kadro dışı kaldı ancak hakkını arayarak oyuncu sendikasından yardım istedi. Bu hareketinin ardından da takıma alındı.

Jose Mourinho ise geri adım atarak; "Çok ağır bir söz kullandım, hatalıydım." sözlerini sarf etti.

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