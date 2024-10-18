Jose Mourinho ve Rick Karsdorp Roma'da birlikte çalıştı (Telegrafi)

"İHANET ETTİ DEDİ VE ÖZÜR DİLEMEDİ"

Yıldız futbolcu, o dönem Jose Mourinho ile arasında geçen olaylarla ilgili olarak; "Lazio ile oynadığımız derbide sahadan çıktıktan sonra hemen montumu almaya gittim. Mourinho, bu durumdan çok rahatsız oldu. O zamanki sonuçlar çok kötüydü ve sanırım beni kullanarak herkese bir mesaj vermek istedi. (Mourinho, o dönem, "Diğer oyuncuların çabalarına ihanet etti. Üzüldüğüm şey, takım arkadaşlarına karşı profesyonel olmayan ve haksız tutumu. Bunu soyunma odasında da söyledim" demişti) Bana böyle söylediği için hiç özür dilemedi." dedi.