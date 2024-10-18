Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek ve kupa kazanmak isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho ile açtığı yeni sayfada şeytanın bacağını kıracağına inanıyor.
Yıllardır elde edilemeyen Süper Lig'i artık ilk sırayı bitirmeyi hedefleyen Kanarya, Avrupa'da ise üst turlara yükselmek ve adını daha fazla duyurmak amacında.
Bright Osayi-Samuel'in kontratı sezon sonunda bitiyor (AA)
OSAYI'YE PREMIER LİG'DEN TALİP VAR
Sarı lacivertli ekibin oyuncuları da bir hayli ilgi görüyor. Özellikle de kontratı bitecek isimler konusunda şimdiden yoğun bir uğraş ver. Kanarya'nın tercihi de bu süreçte rol oynayacak.
Ayrılması muhtemel isimlerden biri olarak görülen oyuncu ise Bright Osayi-Samuel. Nijeryalı sağ bekin daha önce Championship'ten talipleri vardı. Bu kez de Premier Lig'den bir takım eklendi.
Bright Osayi-Samuel'e talip yağıyor (Reuters)
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre 26 yaşındaki futbolcu için daha önce forma giydiği Ada'dan Norwich ile Ligue 1 ekibi Lens devrede. Kontratının bitecek olması da bu takımlar için büyük avantaj. Çünkü bonservis ödemeyecekler.
Football League World'ün haberine göre Crystal Palace da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Kış döneminde satış yapılması halinde herhangi bir sıkıntı çekilmeyeceğine vurgu yapıldı.