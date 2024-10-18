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Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek ve kupa kazanmak isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho ile açtığı yeni sayfada şeytanın bacağını kıracağına inanıyor. Yıllardır elde edilemeyen Süper Lig'i artık ilk sırayı bitirmeyi hedefleyen Kanarya, Avrupa'da ise üst turlara yükselmek ve adını daha fazla duyurmak amacında.

Bright Osayi-Samuel'in kontratı sezon sonunda bitiyor (AA) OSAYI'YE PREMIER LİG'DEN TALİP VAR Sarı lacivertli ekibin oyuncuları da bir hayli ilgi görüyor. Özellikle de kontratı bitecek isimler konusunda şimdiden yoğun bir uğraş ver. Kanarya'nın tercihi de bu süreçte rol oynayacak. Ayrılması muhtemel isimlerden biri olarak görülen oyuncu ise Bright Osayi-Samuel. Nijeryalı sağ bekin daha önce Championship'ten talipleri vardı. Bu kez de Premier Lig'den bir takım eklendi.