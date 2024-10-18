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Fener'in yıldızına Championship sonrası Premier Lig'den de talip!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve Avrupa Ligi'nde de 2 maçtan 4 puan çıkaran Fenerbahçe'nin oyuncuları da istim üzerinde. Sarı lacivertlilerin birçok yıldızı için çok sayıda takım gözlemde bulunuyor ve durumunu yakından takip ediyor. Daha önce Championship ekiplerinin istediği ismi bu kez de Premier Lig kulübü talip oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 18:05 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 18:10
Fener’in yıldızına Championship sonrası Premier Lig’den de talip!

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Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek ve kupa kazanmak isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho ile açtığı yeni sayfada şeytanın bacağını kıracağına inanıyor.

Yıllardır elde edilemeyen Süper Lig'i artık ilk sırayı bitirmeyi hedefleyen Kanarya, Avrupa'da ise üst turlara yükselmek ve adını daha fazla duyurmak amacında.

Bright Osayi-Samuel'in kontratı sezon sonunda bitiyor (AA)Bright Osayi-Samuel'in kontratı sezon sonunda bitiyor (AA)

OSAYI'YE PREMIER LİG'DEN TALİP VAR

Sarı lacivertli ekibin oyuncuları da bir hayli ilgi görüyor. Özellikle de kontratı bitecek isimler konusunda şimdiden yoğun bir uğraş ver. Kanarya'nın tercihi de bu süreçte rol oynayacak.

Ayrılması muhtemel isimlerden biri olarak görülen oyuncu ise Bright Osayi-Samuel. Nijeryalı sağ bekin daha önce Championship'ten talipleri vardı. Bu kez de Premier Lig'den bir takım eklendi.

Bright Osayi-Samuel'e talip yağıyor (Reuters)Bright Osayi-Samuel'e talip yağıyor (Reuters)

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre 26 yaşındaki futbolcu için daha önce forma giydiği Ada'dan Norwich ile Ligue 1 ekibi Lens devrede. Kontratının bitecek olması da bu takımlar için büyük avantaj. Çünkü bonservis ödemeyecekler.

Football League World'ün haberine göre Crystal Palace da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Kış döneminde satış yapılması halinde herhangi bir sıkıntı çekilmeyeceğine vurgu yapıldı.

Fener’in yıldızına Championship sonrası Premier Lig’den de talip!

Bright Osayi-Samuel şu ana kadar 145 kez Fenerbahçe forması giydi (AA)Bright Osayi-Samuel şu ana kadar 145 kez Fenerbahçe forması giydi (AA)

OSAYI'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

2021 yılında devre arası transferi olarak Fenerbahçe'ye imza atan Bright Osayi-Samuel, şu ana kadar 145 karşılaşmaya çıktı. Sağ kanat olarak geldiği İstanbul'da kariyeri sağ beke evrildi.

Söz konusu maçlarda 7 gol atıp 14 de asist yaptı. 1 kez Ziraat Türkiye Kupası kaldırdı.

İşte o haber...

Bright Osayi-Samuel'in vereceği karar merakla bekleniyor (Football League World)Bright Osayi-Samuel'in vereceği karar merakla bekleniyor (Football League World)

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