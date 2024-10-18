PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Efes'ten muhteşem dönüş! Anadolu Efes Olympiyakos'u 91-89 yendi

THY Euroleague'de mücadele eden Anadolu Efes, 4. hafta karşılaşmasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaştı. Lacivert beyazlılar, bir ara 15 sayı geriye düştüğü mücadelede parkeden 91-89'luk skorla galip ayrıldı. Efes bu sonuçla iki maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:18 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:23
Efes’ten muhteşem dönüş! Anadolu Efes Olympiyakos’u 91-89 yendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizi Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes, 4. hafta mücadelesinde Olympiakos ile İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Lacivert beyazlılar parkeden 91-89'luk galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes muhteşem dönüşüyle maçı kazanmasını bildi. (AA)Anadolu Efes muhteşem dönüşüyle maçı kazanmasını bildi. (AA)

ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS SKORLAR

1. ÇEYREK: Anadolu Efes: 11-23 :Olympiakos
2. ÇEYREK: Anadolu Efes: 41-44 :Olympiakos
3. ÇEYREK: Anadolu Efes: 65-70 :Olympiakos
4. ÇEYREK: Anadolu Efes: 91-89 :Olympiakos

RAKİP MILANO

Olympiakos'u deviren Anadolu Efes, Euroleague'in 5. haftasında Olimpia Milano karşısında İtalya'da galibiyet kovalayacak. Mücadele 24 Ekim'de oynanacak.

Yunan temsilcisi ise Bayern Münih ile Almanya'da kozlarını paylaşacak.

SON DAKİKA