Efes’ten muhteşem dönüş! Anadolu Efes Olympiyakos’u 91-89 yendi

Ülkemizi Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes, 4. hafta mücadelesinde Olympiakos ile İstanbul'da karşı karşıya geldi.
Lacivert beyazlılar parkeden 91-89'luk galibiyetle ayrıldı.
Ülkemizi Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes, 4. hafta mücadelesinde Olympiakos ile İstanbul'da karşı karşıya geldi.
Lacivert beyazlılar parkeden 91-89'luk galibiyetle ayrıldı.
ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS SKORLAR
1. ÇEYREK: Anadolu Efes: 11-23 :Olympiakos
2. ÇEYREK: Anadolu Efes: 41-44 :Olympiakos
3. ÇEYREK: Anadolu Efes: 65-70 :Olympiakos
4. ÇEYREK: Anadolu Efes: 91-89 :Olympiakos
RAKİP MILANO
Olympiakos'u deviren Anadolu Efes, Euroleague'in 5. haftasında Olimpia Milano karşısında İtalya'da galibiyet kovalayacak. Mücadele 24 Ekim'de oynanacak.
Yunan temsilcisi ise Bayern Münih ile Almanya'da kozlarını paylaşacak.