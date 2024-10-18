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Fenerbahçe'de 2 yıldızın menajeri İstanbul'a çağrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, Ryan Kent'in sözleşmesini feshederek yollarını ayırırken iki yıldızın menajerini de İstanbul'a davet etti. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmeleri ve detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 12:52 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 12:52
Fenerbahçe’de 2 yıldızın menajeri İstanbul’a çağrıldı!

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Kent ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir."

Ryan Kent ve Miha Zajc. (AA)Ryan Kent ve Miha Zajc. (AA)
İRFAN'IN SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza atan 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci, EURO 2024 sonrası gelen teklifleri kabul etmemişti. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek İrfan'ı Başakşehir'den 7 milyon Euro'ya transfer etmişti.

İrfan Can Kahveci. (AA)İrfan Can Kahveci. (AA)
OSAYI'DE DE AYNI DURUM

2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı futbolcunun sarı-lacivertli ekipte sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.

Fenerbahçe’de 2 yıldızın menajeri İstanbul’a çağrıldı!

Osayi Samuel. (AA)Osayi Samuel. (AA)
YENİ SÖZLEŞME İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'e yeni kontrat imzalatmak için kolları sıvadı. Her iki oyuncunun da talipleri var. Özellikle İrfan, Milli formayla sergilediği performansın ardından birçok takımı peşine takmış durumda. Yönetim, yıldızlarını kadroda tutmak için harekete geçti.

Osayi Samuel ile sözleşme yenilenmesi planlanıyor. (AA)Osayi Samuel ile sözleşme yenilenmesi planlanıyor. (AA)
MENAJERLER ÇAĞRILDI

İki futbolcunun menajerlerinin de görüşmeler için İstanbul'a davet edildikleri öğrenildi. İrfan'ın temsilcileri D'Avila ve Cenk Melih Yazıcı ile Samuel'in menajeri Steven Beck'le önümüzdeki hafta masaya oturulması bekleniyor.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor. (AA)İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor. (AA)
ZAMLI TEKLİFLER

Her iki futbolcu da yeni kontrata imza atmamaları halinde, 1 Ocak'tan itibaren yeni sezonda geçerli olmak üzere istedikleri takımla anlaşma sağlayabilecek.

İrfan şu anda senelik yaklaşık 15 milyon TL kazanıyor. Milli yıldızın maaşının yıllık 50 milyon TL seviyesine çekilmesi bekleniyor. Samuel'in ise 600 bin Euro olan ücretinin 2.5 milyon Euro'ya çıkartılmasını talep ettiği öne sürüldü.

Ancak yönetim, Nijeryalı futbolcuyla 1.5 milyon Euro'dan anlaşmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, iki oyuncuyla da yeni sözleşme imzalayıp, tamamen saha içine odaklanmalarını istiyor.

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