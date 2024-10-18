Fenerbahçe’de 2 yıldızın menajeri İstanbul’a çağrıldı!

Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'e yeni kontrat imzalatmak için kolları sıvadı. Her iki oyuncunun da talipleri var. Özellikle İrfan, Milli formayla sergilediği performansın ardından birçok takımı peşine takmış durumda. Yönetim, yıldızlarını kadroda tutmak için harekete geçti.

İki futbolcunun menajerlerinin de görüşmeler için İstanbul'a davet edildikleri öğrenildi. İrfan'ın temsilcileri D'Avila ve Cenk Melih Yazıcı ile Samuel'in menajeri Steven Beck'le önümüzdeki hafta masaya oturulması bekleniyor.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor. (AA)

ZAMLI TEKLİFLER

Her iki futbolcu da yeni kontrata imza atmamaları halinde, 1 Ocak'tan itibaren yeni sezonda geçerli olmak üzere istedikleri takımla anlaşma sağlayabilecek.

İrfan şu anda senelik yaklaşık 15 milyon TL kazanıyor. Milli yıldızın maaşının yıllık 50 milyon TL seviyesine çekilmesi bekleniyor. Samuel'in ise 600 bin Euro olan ücretinin 2.5 milyon Euro'ya çıkartılmasını talep ettiği öne sürüldü.

Ancak yönetim, Nijeryalı futbolcuyla 1.5 milyon Euro'dan anlaşmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, iki oyuncuyla da yeni sözleşme imzalayıp, tamamen saha içine odaklanmalarını istiyor.