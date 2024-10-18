Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ile birlikte Benfica'yı sırtlamaya devam ediyor. (İHA)

"PAHALI GELDİ"

Milot Rashica'yı da izlediğini ifade eden Garces, Kerem'den etkilendiğini söyleyerek; "O dönemde Rashica'yı izliyorduk ve Galatasaray'ın çok maçını izliyordum. 'Bu Aktürkoğlu gerçekten iyiymiş' diye düşünmüştüm. Sonra onu transfer etmeyi denedik ama çok pahalı geldi. Ancak gözüm hep onun üzerinde. Harika bir oyuncu. Şimdi Portekiz'de ve onu izlemeye devam edeceğim." diye konuştu.