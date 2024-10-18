Yaz tescil döneminin son günlerinde 12 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yaptığı başlangıçla taraftarın sevgilisi haline geldi.
Milli yıldız, Orkun Kökçü'nün de forma giydiği Lizbon temsilcisinde her geçen gün daha fazla konuşularak yıldızını parlatmayı sürdürüyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a kazandıracağı ücret yükselebilir (İHA)
SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY VAR
Galatasaray'ın Benfica ile yaptığı anlaşmaya göre bir sonraki satıştan payı bulunuyor.
Portekiz temsilcisi, Kerem'i sattığı takdirde sarı kırmızılılara yüzde 10 paylık ödeme yapacak.
25 yaşındaki futbolcu, yeni kulübünde çıktığı 5 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırıp 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Kerem Aktürkoğlu Benfica kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı (İHA)
"TÜRKLERİ DİKKATLE İZLERDİ"
Celta Vigo Futbol Direktörü Marco Antonio Garces, S Sport'a yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.
Graces, Los Angeles'te çalıştıkları Steve Cherundolo'nun Türk oyuncuları izlediğini ifade ederek; "Los Angeles FC'de Alman bir teknik direktörümüz vardı. Amerikalı fakat Alman asıllı, ismi Steve Cherundolo ve Almanya'da çok çalışmış. Her zaman Türk oyuncuları dikkatle izlerdi. Çünkü Almanya'da üst seviyelerde oynayan birçok Türk oyuncu var." dedi.