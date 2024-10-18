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Aylar sonra Kerem Aktürkoğlu itirafı: Çok pahalıydı alamadık!

Sezon başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Lizbon temsilcisinde muhteşem bir başlangıca imza atan milli futbolcu için aylar sonra itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:52 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:54
Aylar sonra Kerem Aktürkoğlu itirafı: Çok pahalıydı alamadık!

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Yaz tescil döneminin son günlerinde 12 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yaptığı başlangıçla taraftarın sevgilisi haline geldi.

Milli yıldız, Orkun Kökçü'nün de forma giydiği Lizbon temsilcisinde her geçen gün daha fazla konuşularak yıldızını parlatmayı sürdürüyor.

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SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY VAR

Galatasaray'ın Benfica ile yaptığı anlaşmaya göre bir sonraki satıştan payı bulunuyor.

Portekiz temsilcisi, Kerem'i sattığı takdirde sarı kırmızılılara yüzde 10 paylık ödeme yapacak.

25 yaşındaki futbolcu, yeni kulübünde çıktığı 5 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırıp 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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"TÜRKLERİ DİKKATLE İZLERDİ"

Celta Vigo Futbol Direktörü Marco Antonio Garces, S Sport'a yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Graces, Los Angeles'te çalıştıkları Steve Cherundolo'nun Türk oyuncuları izlediğini ifade ederek; "Los Angeles FC'de Alman bir teknik direktörümüz vardı. Amerikalı fakat Alman asıllı, ismi Steve Cherundolo ve Almanya'da çok çalışmış. Her zaman Türk oyuncuları dikkatle izlerdi. Çünkü Almanya'da üst seviyelerde oynayan birçok Türk oyuncu var." dedi.

Aylar sonra Kerem Aktürkoğlu itirafı: Çok pahalıydı alamadık!

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ile birlikte Benfica'yı sırtlamaya devam ediyor. (İHA)Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ile birlikte Benfica'yı sırtlamaya devam ediyor. (İHA)

"PAHALI GELDİ"

Milot Rashica'yı da izlediğini ifade eden Garces, Kerem'den etkilendiğini söyleyerek; "O dönemde Rashica'yı izliyorduk ve Galatasaray'ın çok maçını izliyordum. 'Bu Aktürkoğlu gerçekten iyiymiş' diye düşünmüştüm. Sonra onu transfer etmeyi denedik ama çok pahalı geldi. Ancak gözüm hep onun üzerinde. Harika bir oyuncu. Şimdi Portekiz'de ve onu izlemeye devam edeceğim." diye konuştu.

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